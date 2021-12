Futebol, os jogadores que mais chances criaram em 2021

O momento de criatividade, no futebol como em qualquer outro campo, é um momento mágico. Se você viu Voltam Por Peter Jackson Você saberá que nesta frase há apenas uma pequena dica de que a criação realmente parece um processo mágico. De que outra forma seria descrito como Paul McCartney, que quase parece conjurar a música “Get Back” a partir de um simples giro de uma guitarra, moldando-a com um som semelhante a um pedaço de barro sem forma, Pegue-o Seu instrumento era como se a música estivesse suspensa no ar e ele só tivesse que adivinhar a combinação correta de sons e palavras para fazê-la aparecer? Esta cena incrível de Voltam Não é muito diferente do momento da criação em qualquer partida de futebol, onde uma combinação de passes, faltas e tentativas aparentemente sem forma em um ponto resulta em uma oportunidade de marcar por meio da interferência inspirada de alguém.

É claro que a evolução tática e o interesse pelo jogo em equipe têm procurado padronizar a produção desses momentos (assim como na música), e as condições táticas necessárias para criar uma oportunidade de gol não devem ser subestimadas. Basicamente, continua sendo a quebra de ruído branco na qual o jogo é baseado na maior parte do tempo. Talvez por isso tenha uma influência tão forte sobre nós. Assim como observamos um hipnotizado Paul McCartney em busca da palavra ou do som que lhe permitirá chamar “de volta” como Gandalf ao tentar abrir as portas de Doreen, da mesma forma nos emocionamos com o momento de criatividade no campo de futebol: uma oportunidade de objetivo é criada, paramos o que estamos fazendo ou Dizemos, nos levantamos sem perceber para parecermos melhores e focamos todo o nosso foco no momento presente. Se isso não é mágica, então o que é mágica?

Nunca precisamos desses momentos mágicos como nos últimos dois anos. Não só porque com os estádios fechados e as arquibancadas ainda meio vazias, a única criatividade permitida era aquela dentro do estádio, mas também por causa da dificuldade da pandemia, nos agarramos a esses momentos com mais desespero do que de costume. Então, aqui estão os jogadores mais criativos do próximo ano, ou devo dizer os melhores magos. Para a sua selecção, tive a ajuda de números, restringindo a procura a jogadores dos cinco principais campeonatos europeus que, nas respectivas ligas (e excluindo-se as Taças Nacional e Europeia, e Competições Nacionais), segundo dados de Alfredo Giacobbi, totalizaram em pelo menos 12 assistências, pelo menos 100 assistências principais. E pelo menos 15 assistências esperadas. Os dez jogadores que atendem a essas três condições são exatamente dez, e serão classificados de acordo com o número de assistências esperadas, que ao contrário da assistência mede a capacidade de permitir que um jogador faça gols além do talento real deste último, e ao contrário do conteúdo. passar, conseguiu determinar o risco do instantâneo criado. No final você encontrará uma surpresa também (ou nenhuma surpresa foi anunciada?) Porque no final ainda é tempo de Natal.