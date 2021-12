Lukaku retumbante: “Quero voltar ao Inter, não sou muito bom no Chelsea.” Ele pede desculpas aos fãs | primeira página

Romelu Lukaku quer voltar ao Inter. Um anúncio chocante, o anúncio do atacante belga, de que os nerazzurri foram vendidos ao Chelsea no verão por 115 milhões de euros. Agora está claro que ele se arrependeu. Em uma longa entrevista, céuO atacante também pede desculpas aos torcedores do Inter: “Em primeiro lugar, quero dizer uma palavra maravilhosa Desculpe, fãs do Inter, porque acho que do jeito que saí foi diferente. Tive que falar com os fãs primeiro, porque as coisas que você fez por mim, pela minha família, pela minha mãe, pelo meu filho, são coisas que ficam comigo na vida. Eu realmente espero do fundo do meu coração voltar ao Inter, não no final da minha carreira, mas em alto nível para ganhar mais. “

Lukaku do Chelsea não está feliz: “Estou bem fisicamente, melhor do que antes. Depois de dois anos na Itália, onde trabalhei muito no Inter com treinadores e nutricionistas, estou bem fisicamente. Não estou feliz com a situação, é normal. Eu acho o treinador optou por jogar com outra unidade, não devo desistir continuo a trabalhar e a ser profissional. Não estou satisfeito com a situação, mas sou trabalhador e não devo desistir ”.

Os meses passaram rápido: “Tudo passou. Acho que tudo o que aconteceu não deveria ter acontecido assim. Como saí do Inter, como me comuniquei com a torcida, me incomoda porque agora não é o momento certo., Mas até quando eu esquerda não era o momento certo. Agora acho que é certo falar porque sempre disse que tenho o Inter no meu coração, vou voltar a jogar lá e espero que sim. Estou apaixonado pela Itália, esta é a hora de falar abertamente e deixar as pessoas saberem o que realmente aconteceu, sem falar mal das pessoas porque eu não estou. “