Inzaghi e Inter avançam ‘juntos’: precedentes a evitar, de Dybala a Milinkovic | primeira página

“Inter e Simon Inzaghi juntos até 2025” . Os nerazzurri anunciam a renovação do seu contrato utilizando o termo caro ao treinador: junto. Citado por A.N. mantra por Inzaghi Às vésperas dos jogos mais delicados da temporada passada Quando joguei no banco.

“Juntos” é a palavra de ordem que norteia todo o grupo: os jogadores, o treinador e os diretores técnicos. É chamado à pressão (embora não totalmente tranquilizadora) também e sobretudo nos momentos difíceis, que inevitavelmente chegarão mais cedo ou mais tarde dentro de um ano.

Inter, agora oficial: Inzaghi renova detalhes

Kostec e Dybala – Em tempos de ‘crise’ devemos evitar cair nos pecados que cometemos no passadoQuando os vários componentes do clube se acusaram indiretamente de erros de avaliação. Basta pensar em alguns dos supostos Contexto do mercado, dito tarde demais. Por exemplo, após a derrota para o Udine, dizia-se que o Inter contava com Kosic (depois transferido para a Juve), mas Inzaghi preferiu contratar Gosens imediatamente. de Atlanta. Também no ano passado, após a derrota em casa frente à Roma, foi dito, Depois que Lukaku foi trazido de volta ao Milan, Zhang também concordou em contratar Dybala por transferência gratuita da Juventus, mas Inzaghi bloqueou a saída de Correa.precisava abrir espaço para isso.

Onana e Milinkovic – Admite-se e não se dá por certo que se trata de uma reconstrução mais ou menos verdadeira, a questão é outra: Uma reprimenda é sempre e de qualquer maneira errada. Fora isso, Inzaghi também poderia fazer o mesmo, já que no topo do mercado depois de perder a final da Liga dos Campeões em Istambul para o Manchester City, ele estabeleceu duas prioridades: manter Onana e contratar Milinkovic-Savic. Da Lazio, o goleiro camaronês foi vendido ao Manchester United, da Inglaterra, e o meio-campista sérvio foi para o Al Hilal, da Arábia Saudita. Inzaghi nunca deixaria que ninguém o pesasse: esta é uma das muitas vantagens que convenceram o clube a recompensá-lo com a renovação do contrato. mais merecedor do que nunca.