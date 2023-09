E ele não queria saber seu salário

Escolhendo o coração de Di Maria após sua despedida da Juventus. Optou por regressar ao Benfica sem sequer saber o salário: “Assinou sem saber o salário”.

Anjo Di Maria atingiu Juve No verão passado, com o objetivo de relançar as ambições dos Bianconeri com Max Allegri no banco. A compra simultânea de Pogba também elevou a candidatura da Velha como uma das favoritas para conquistar o título da Série A e ter uma boa sequência na Liga dos Campeões. Depois tudo desmoronou com o surgimento de diversas investigações judiciais que inevitavelmente desestabilizaram o meio ambiente e o grupo mudou radicalmente após apenas uma temporada.

Na verdade, El Videoo, apesar do contrato assinado por um ano, tinha toda a intenção de permanecer na Juventus mas precisamente depois da falta de receitas dos campeões e de um salário de 7,5 milhões, o que não está em linha com as novas estratégias da Juventus, o Argentino. Ele saiu. O clube não renovou seu contrato, deixando-o livre. Em um momento importante de sua carreira, Di Maria decidiu fazer exatamente isso Escolhendo o coração para regressar ao Benfica. Mas não visível: “Ele não queria saber seu salário.”

Di Maria comemora após gol contra o Porto.

Manuel Rui Costa revelou os detalhes da sua seleção. O presidente do Benfica falou sobre as negociações que levaram à compra do jogador, que regressou ao clube português depois da experiência que viveu no período de 2007 a 2010 antes de chegar ao Real Madrid. “Di Maria assinou contrato um mês antes de ir para o Benfica – disse Rui Costa, explicando que a Juventus já comunicou a sua intenção de não renovar o contrato – “Ele não quis ouvir mais nada quando soube que o Benfica queria contratá-lo”.

Porém, nesta altura, Rui Costa revela também outros detalhes relativos à sua transferência. Alguns são até surpreendentes. O jogador aceitaria, portanto, de olhos vendados o desejo do Benfica de o receber de volta à equipa. E acrescentou: “O salário de Di Maria não ultrapassa o máximo. Ele chegou sem bônus de assinatura, com um salário que não ultrapassa o máximo”. – explicou novamente – Di Maria não quis saber seu salárioE nem pediu outro euro. “Quero muito voltar a jogar no Benfica”, disse-me ele, “por cada euro que me deres”.