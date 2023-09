Futebol na TV hoje (segunda-feira, 25 de setembro): calendário, calendário e horários na Itália e no exterior. Como assistir aos jogos ao vivo

Haverá muito campeonato italiano com Um pouco do futebol internacional Segunda-feira, 25 de setembro, sobre futebol na TV.

lá Lega Pro fechará dia 5 hoje Com as últimas seis partidas desta rodada todas começando às 20h45 e com transmissão pela Sky e uma partida (Catania-Foggia) também pela RAI.

Eles completam o programa Ousado Cerinola – Jovi Stabia, Brindisi – Benevento, Giuliano – Latina, Monterossi – Taranto, Torres Picerno.

Para encerrar o desafio do dia Campeonato de Portugal entre Sporting Lisboa e Rio Ave (21h15, visível no DAZN) e o Campeonato Argentino entre Godoy Cruz e Racing (23h30, transmissão em SI Solocalcio, OneFootball e Mola).

Abaixo está a lista completa dos eventos de futebol que serão transmitidos na TV hoje, segunda-feira, 25 de setembro.

Lista completa de futebol na TV hoje

Segunda-feira, 25 de setembro

20h45 Série A: Catania-Foggia – TV ao vivo na RaiSport, Sky Sport Uno (canal Sky 201), Sky Sport Uno 239 e Sky Sport 251, ao vivo na RaiPlay, SkyGo e NowTv

20h45 Série A: Odes Cerinola-Juve Stabia – TV ao vivo na Sky Sport 252, ao vivo na SkyGo e NowTv

20h45 Série A: Brindisi-Benevento – TV ao vivo na Sky Sport Calcio (canal Sky 202), Sky Sport Calcio 240 e Sky Sport 253, ao vivo na SkyGo e NowTv

20h45 Série A: Giuliano-Latina – TV ao vivo na Sky Sport 254, ao vivo na SkyGo e NowTv

20h45 Série A: Monterossi Taranto – TV ao vivo na Sky Sport 255, ao vivo na SkyGo e NowTv

20h45 Série A: Turris-Picerno – TV ao vivo na Sky Sport 256, ao vivo na SkyGo e NowTv

21h15 Campeonato de Portugal: Sporting Lisboa-Rio Ave – TV ao vivo no DAZN, Ao vivo no DAZN

23h30 Campeonato Argentino: Godoy Cruz-Racing – TV ao vivo no SI Solocalcio, ao vivo no Sportitalia.com, Mola e OneFootball

