Acompanhe as semifinais do ATP Chengdu ao vivo

Chengdu (China) Depois de uma ótima atuação na Copa Davis. Musetti viajou à China para disputar o ATP 250 em Chengdu. Chegou o italiano, número 2 do placar Semifinal contra Safolin. Quem vencer este desafio avançará para a final e enfrentará o vencedor da outra semifinal. Qual deles está entre Zverev e Dimitrov. Acompanhe o desafio ao vivo…

13h16

Musetti, maldição final

O italiano não chega à final e para novamente nas semifinais. É uma maldição. Porém, para Saviolin, a final de Chengdu é a primeira final de sua carreira no circuito ATP.

13h10

Safolin para a final: 6-3, 6-4

A partida ficou sem gols para o russo, que chegou à final em menos de uma hora e meia. Musetti foi interrompido nas semifinais.

13h06

Musetti não desiste: 5-4

O italiano segura o saque (40 a 30), fecha com um forehand no contra-ataque, mas agora Saveulin saca para a partida e voa para a final em Chengdu.

13h01

Safiulin insiste: 5-3

Musetti assume a liderança pela primeira vez no saque do russo, anulando três pontos na partida, mas na hora da verdade não consegue igualar o placar.

12h50

Quebra de saque de Safiulin: 4-3 no segundo set

De 30-0 a 30-40. Musetti perde o saque entre uma dupla falta e a barra. Uma partida arriscada.

12h45

Safolin a toda velocidade: 3-3

Mais uma partida sem gols para os russos. Musetti está em dificuldades.

12h42

Musetti detém: 3-2

Musetti arriscou muito, caiu e também salvou um break point. E o serviço mantém as vantagens.

12h36

Safolin com facilidade: 2-2

O jogo está zerado para o russo que não comete erros.

12h32

Musetti, que voltou para fazer o 2-1

Falta dupla e reta fora da curva parcial 0-30. Mas o italiano voltou a vencer uma partida complicada por 40-30.

12h28

Safolin empatou: 1-1

Foi tudo fácil para o russo na rebatida, que fez Musetti correr da direita para a esquerda. O quinto ás.

12h25

Musetti recomeça: 1-0 no início do segundo set

O italiano segura o saque e larga com o pé direito no segundo set.

12h21

Safiulin vence o primeiro set: 6-3

Musetti aguentou a partida, mas no primeiro set point não perdoou o russo e terminou a partida com o placar de 40 a 30. Esta é a terceira partida consecutiva.

12h16

Pausa de Safolin: 5-3

Com as vantagens, o russo lidera por dois jogos. Ponto digno de nota no intervalo. Agora ele está trabalhando para fechar o grupo.

12h09

Força de Cefolina: 4-3

O russo terminou a partida com um golpe esmagador (40-15) sem grandes dificuldades.

12h06

Musetti aumenta o placar para 3-3

O italiano elimina o break point e consegue igualar as vantagens. O russo aumentou o ritmo na fase defensiva antes de cometer três erros injustificados.

11:58

Safiulin voltou para fazer o 3-2

Musetti leva o primeiro ponto (0-15), mas depois o russo fecha o saque em 40-15.

11:54

Musetti lá: 2-2

Força e precisão no bastão para os italianos. Mais 40-15 e um jogo perfeitamente equilibrado.

11:51

Safiulin com a bola: 2-1

Também um golpe esmagador para o russo que vencerá o terceiro jogo por 40-15. Musetti se defende da melhor maneira que pode.

11h47

Musetti responde ao presente: 1-1

Excelente saque do italiano, que finalizou a partida com placar de 40 a 15.

11h43

Musetti-Saviolin: 0-1 no início

O russo segura o saque (40-15) em uma quadra muito rápida.

11:37

Musetti-Safiullin: Ele vence o russo

Os semifinalistas aquecem na quadra principal de Chengdu. A partida começará em breve. O primeiro a atacar será Safiullin.

11:32

Musetti e Safioline em campo

Tenistas entram na quadra, com alguns espectadores nas arquibancadas de Chengdu.

11h25

Musetti está em boas condições

O tenista toscano derrotou O francês Renderknesh chega facilmente às quartas de final em Chengdu – Ele aprende mais

11h14

Musetti, primeira missão final

Em 2023, Musetti nunca chegou à final. Agora ele busca sua primeira alegria nas quadras duras do torneio ATP 250 em Chengdu. Até agora, ele chegou às semifinais três vezes e às quartas de final outras seis vezes.

11h07

Musetti e Saffiolin: classificações ATP

O italiano ocupa a 18ª posição no ranking ATP, enquanto o russo ocupa a 55ª posição.

11:01

Musetti-Safiullin: O jogo na TV

A semifinal do ATP 250 em Chengdu entre Musetti e Safiullin está marcada para as 11h30 e estará visível no Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Transmitindo agora no Sky Go.

10:54

Musetti-Safiullin: precedentes

Existe apenas um precedente entre os tenistas. Saviolin lidera por 1 a 0 sobre Musetti: no Challenger 2019 em Bérgamo venceu por 7-5 e 6-4.

10h45

Musetti-Saviolin: A final está em disputa

Está tudo preparado para o desafio entre Musetti e Saviolin que coloca em jogo a final do ATP 250 em Chengdu. O início previsto é às 11h30.

Chengdu (China)