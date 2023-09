Transmissão ao vivo da Bola de Ouro, candidatos: Messi x Haaland. Mas também tem Barilla, Onana e Kafara! | primeira página

Qual é o melhor momento para anunciar nomes? Trinta jogadores indicados ao prêmio Bola de Ouro masculino Caso contrário, o que coincide com a cessação dos torneios por compromissos das equipas. Ele também deve ter pensado assim França FutebolA revista francesa que criou e atribuiu este prémio. Mas não só. Para fazer companhia à cobiçada xícara individual, também há consideração femininoO melhor Porteiro Para esta temporada (em homenagem a Jacen) e para melhor Juventude (Prêmio Cuba). Todos os indicados serão anunciados hoje.

O favorito óbvio Messie também entre os seguros da lista Haaland. Quanto ao Campeonato Italiano, a dupla do Napoli tem duas grandes oportunidades para incluí-los. Osimhen E Kvaratskhelia. A Bola de Ouro é concedida pelo que foi conquistado na última temporada, a temporada 2022-2023, e não anualmente como no passado. Votam os treinadores e capitães dos países que ocupam o primeiro 100 lugares no ranking da FIFAAlém dos jornalistas da France Football, um para cada país europeu. Cada um escolhe cinco jogadores que receberão pontos que variam de 5 (para o primeiro) a 1 (para o quinto). Aqui estão todos os candidatos.

Os 30 indicados à Bola de Ouro Masculina

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ilkay Gundogan (Manchester City)

Josko Gvardiol (Leipzig/Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Harry Kane (Tottenham/Bayern de Munique)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Leo Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami)

Luka Modric (Real Madrid)

Jamal Musiala (Bayern de Munique)

André Onana (Inter/Manchester United)

Mohamed Salah (Liverpool)

Vinicius (Real Madrid)

Martin Odegaard (Arsenal)

Nicolò Barella (Inter)

Rúben Dias (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Khvica Kvaratskhelia (Nápoli)

Bernardo Silva (Manchester City)

Randall Kolo Mwani (Eintracht Frankfurt/Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

Bukayo Saka (Arsenal)

atualizar…

Goleiros indicados ao Prêmio Yassin:

Yassine Bono (Sevilha/Al Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Éderson (Manchester City)

Dominic Levakovic (Dínamo Zagreb e Fenerbahçe)

Mike Mignan (AC Milão)

Emiliano Dipo Martínez (Aston Villa)

André Onana (Inter/Manchester United)

Aaron Ramsdale (Arsenal)

Preço Samba (Lente)

Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Indicados ao Prêmio Cuba

Alejandro Baldé (Barcelona)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

Eduardo Camavinga (Barcelona)

Javi (Barcelona)

Rasmus Hoglund (Atalanta/Manchester United)

Jamal Musiala (Bayern de Munique)

Pedro (Barcelona)

António Silva (Benfica)

Xavi Simões (PSV)

Eli Wahi (Noite)

Confira abaixo a lista dos indicados à Bola de Ouro Feminina:

Georgia Stanway (Bayern de Munique)

Olga Carmona (Real Madrid)

Fridolina Rulfo (Barcelona)

Rachel Daly (Aston Villa)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Haile Raso (Manchester City/Real Madrid)

Amanda Elestit (Paris Saint-Germain/Arsenal)

Mille Bright (Chelsea)

Selma Baralelo (Barcelona)

Hinata Miyazawa (Mainafi Sendai)

Lena Oberdorf (Wolfsburgo)

Daphne van Domselaar (Twente/Aston Villa)

Alba Redondo (Levante)

Linda Caicedo (Real Madrid)

Kadidiato Diani (Paris Saint-Germain/Lyon)

Ewa Bajor (Wolfsburgo)

Guru Retin (Chelsea)

Patrícia Guijarro (Barcelona)

Sam Kerr (Chelsea)

Depinha (atual Kansas City)

Aitana Bonmati (Barcelona)

Alexandra Pope (Wolfsburgo)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Gilles Roord (Wolfsburgo/Manchester City)

Katie McCabe (Arsenal)

Wendy Renard (Leon)

Asis Oshoala (Barcelona)

Mary Earps (Manchester United)

Maby Lyon (Barcelona)

Khadija Shaw (Manchester City).