Datas, programa e todos os 21 GPs agendados – OA Sport

Haverá 21 encontros para o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2022, o primeiro de um campeonato pós-Valentino Rossi. Mesmo que o “Doutor” decida pendurar o capacete, uma temporada realmente interessante será anunciada, com o campeão mundial Fábio Quartararo começando com a lente da câmera nas costas, com Francesco “Pico” Bagnaia, Marc Marquez e Joan Mir prontos para fazer sua vida difícil.

O que podemos esperar do novo calendário da temporada? Em primeiro lugar, estamos confiantes de que finalmente teremos um ano sem as restrições associadas à pandemia, com muitos caminhos a serem incluídos no programa. Como de costume, começaremos de Lusail para o Grande Prêmio do Qatar em 6 de marçoEm seguida, continuaremos na Ásia com a estreia do Grande Prêmio da Indonésia, antes da viagem americana com a volta da Argentina, antes de seguir para o Texas para o Grande Prêmio dos Estados Unidos.

No dia 24 de abril, regressaremos à Europa três vezes consecutivas: Portugal, Espanha, França, Itália, Catalunha, Alemanha e Holanda. Com a chegada do coração do verão, em 10 de julho devemos finalmente ver a estreia do Grande Prêmio da Finlândia, que antecipa as férias de verão. Estaremos de volta ao trabalho em 7 de agosto na Grã-Bretanha, depois na Áustria, San Marino e Aragão.

A final do torneio será testada em uma respiração. Em 25 de setembro, o jogo asiático fora de casa começa com o Grande Prêmio do Japão, depois segue para a Tailândia, Austrália e Malásia, antes da Grande Final em Valência, em 6 de novembro. 21 corridas a não perder, numa temporada que promete ser muito emocionante.

6 de março – Grande Prêmio do Qatar em Lusail

20 Marzo – Gran Premio Indonésia, Mandalika

3 de abril – Grande Prêmio da Argentina, Termas de Rio Hondo

10 de abril – Grande Prêmio dos EUA, Circuito das Américas

24 de abril – Grande Prémio de Portugal, Portimão

1 de maio – Grande Prêmio da Espanha, Jerez de la Frontera

15 de maio – Grande Prêmio da França, Le Mans

29 de maio – Grande Prêmio da Itália, Mugello

5 de junho – Grande Prêmio da Catalunha, Montmeló

19 de junho – Grande Prêmio da Alemanha, Sachsering

26 de junho – Grande Prêmio da Holanda, Assen

10 de julho – Grande Prêmio da Finlândia, KymyRing

7 de agosto – Grande Prêmio da Inglaterra, Silverstone

21 de agosto – Grande Prêmio da Áustria, Red Bull Ring

4 de setembro – Grande Prêmio de San Marino, Misano

18 de setembro – Grande Prêmio de Aragão, MotorLand

25 de setembro – Grande Prêmio do Japão, Motegi

2 de outubro – Grande Prêmio da Tailândia, Buriram

16 de outubro – Grande Prêmio da Austrália, Phillip Island

23 de outubro – Grande Prêmio da Malásia, Sepang

6 de novembro – Grande Prêmio da Comunidade Valenciana, Ricardo Tormo

