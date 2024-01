Uma vitória clara para Portugal sobre Luxemburgonas eliminatórias para o Campeonato Europeu de 2024. Os comandados de Roberto Martinez venceram por 9 a 0 graças a dois gols de Gonzalo Ramos, Gonzalo Ignácio E Diogo Jota E para redes Horta, Bruno Fernandes e João Félix. A seleção portuguesa lidera o Grupo Lobotka e seus camaradasQuem finalizou o treino nos primeiros seis minutos: gols de Hank (no primeiro), Duda (no terceiro) e Mack (no sexto). A Islândia venceu a Bósnia e Herzegovina por 1 a 0, com gol nos acréscimos marcado por Finnbogason.

Portugal – Luxemburgo 8-0, placar e estatísticas

Eslováquia – Liechtenstein 3-0, placar e estatísticas

Islândia – Bósnia e Herzegovina 1-0, placar e estatísticas

Ramsey lidera o País de Gales

No grupo D Croácia Venceu a Arménia por 1-0Gol de Kramaric), enquanto o País de Gales graças a um pênalti do ex-jogador da Juventus simbólico Com gol de Broken na prorrogação, venceu por 2 a 0 a Letônia.

Letônia – País de Gales 0-2, placar e estatísticas

Armênia – Croácia 0-1, placar e estatísticas