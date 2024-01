Bari Reggiana 0-2: placar final e destaques

Obrigado por assistir o Bari-Reggiana ao vivo conosco, nos vemos na próxima rodada da Série B!18h14

Na próxima rodada da Serie B, o Bari, fora de casa, em Palermo, enfrentará o Reggiana Feralpisallo em home.18h14





Reggiana, com um gol em cada tempo, lidera por 2 a 0 sobre o Bari e sobe para 28 pontos na classificação. O placar abriu o placar aos 23 minutos, com gol de Fiamuzi e passe de Pieranolo. No segundo tempo, Bianco aumentou a vantagem com excelente trabalho pessoal. Gondo e Pieragnolo feridos.18h13

90'+7' game Over! Bari Reggiana 0-2 (23'Fiamozzi, 83' Bianco).18h10

90'+5' Substituição de Reggiana: entra Szyminski, sai Meligoni.18h08

90'+2' Chance de trapacear! Lulic dentro da área pega a bola com o pé esquerdo e chuta em direção ao gol. Pardi responde na hora.18h06

90'+1' O árbitro Di Marco pediu prorrogação de seis minutos, então a partida continuaria até os 96 minutos.18h04





90' Substituição de Barry: entra Lulic, sai Kallon.18h03

89' NASTI recebeu cartão amarelo por jogo injusto em Antiste.18h03

86' O gol foi cancelado! O gol de Mattino foi anulado pelo VAR devido a um toque com o braço do zagueiro em direção ao gol.18h01

83' Meta! Barry Regiana 0-2! Alvo branco. Al-Abyad avança para Benali no meio-campo, avança e acerta Perino com chute da entrada da área. Veja a ficha de jogador de Alessandro Bianco17h58

81' Substituição de Barry: entra Ashik, sai Idjuma.17h54





80' Varela Djamanca brilha, Benali consegue limitar mas Reggiana fica na zona de ataque.17h53

77' Faíscas voaram entre Ricci e Anesti, o árbitro chamou a atenção de ambos e a calma foi imediatamente restaurada.17h50

74' Assobiando da bandeira, Matino aparece, a bola subindo por cima da barra.17h47

71' Mattino sofreu uma contusão após colisão com Varela Gamanca e paramédicos estiveram em campo para tratar a condição.17h44

68' Substituição de Reggiana: entra Nardi, sai Fiamuzzi.17h41





67' Substituição de Reggiana: entra Varela Gamanca, entra Jondo.17h40

66' Problema muscular de Gondo, o atacante continua no chão com muitas dores.17h39

65' O chute fraco de Cibelli é facilmente bloqueado por Pardee.17h38

63' Substituição de Barry: entra Nasty, sai Puskas.17h37

63' Substituição de Barry: entra Menez, sai Maita.17h36





61' BENALI recebeu cartão amarelo por jogo injusto em Crnigoj.17h34

60' Substituição emergencial do jogador do Nesta, Pieragnolo deixa o campo devido a uma lesão no joelho.17h33

59' Substituição de Reggiana: entra Libutti, sai Peragnolo.17h32

57' Falta de Meligoni, Antiste cabeceia e Perino desvia para escanteio.17h32

55' Barry responde através de Kallon: chute de pé esquerdo de dentro da área pela primeira vez, bola enrolada.17h29





55' Krinigog rouba a bola de Edjuma e chuta de fora da área.17h28

54' Cruzado por Maita, Rosio escapou da área e raspou sem frescuras.17h27

51' Dorval corre para a direita e Peragnolo impede com falta. Pontapé livre para Barry de uma posição lateral.17h26

48' Escanteio de Kalon, pinball na área, Rosio sai ao lado combinado com Bianco.17h22

46' Começa a segunda metade de Bari Regiana! Recomeçamos sem alterações.17h18





Percentual de posse de bola de Reggiana no primeiro tempo da partida: 51,6%.17h08

Reggiana saiu na frente no final do primeiro tempo, e o primeiro tempo terminou com placar de 1 a 0 para o time comandado por Nesta. O placar abriu o placar aos 23 minutos, quando Fiamuzi aproveitou cruzamento de Pieranolo e bateu Perino. Barry não acertou o alvo.17h07

45'+3' Fim do primeiro tempo: Bari-Reggiana 0-1! Villamuzi abriu o placar aos 23 minutos.17h05

45' O árbitro Di Marco conta dois minutos de acréscimo.17h02

44' Erro no ataque de Richie, nada é feito a Barry.17h01





41' Tensão no banco em Reggiana: Nesta marcou cartão e um funcionário foi demitido.16h59

40' Nesta recebeu cartão amarelo (no banco) por protestar.16h57

40' BRANCO recebeu cartão amarelo por jogo sujo sobre Kallon.16h57

39' ANTISTE recebeu cartão amarelo por jogo injusto sobre Ricci.16h56

37' Enviado por Gondo, Vicari venceu o duelo com Antiste.16h53





35' Reggiana foi perigosa em chute cruzado de Antiste, mas a bola foi longe.16h52

32' Bianco passa por Maietta e é parado por falta de Ricci, cobrança de falta do meio-campo para Reggiana.16h49

30' A equipe médica do Bari está em campo com um problema no lábio inferior de Cibelli.16h47

28' Dorval entra na área e choca com Rosio, ambos com dores, mas nada grave.16h45

25' Reggiana ainda está no ataque e o chute de Kranigog é negado pela defesa de Bari.16h42





23' Meta! Barry Regiana 0-1! Rede Fiamuzi. Peragnolo chega à defesa e coloca no meio, Fiamuzi controla a bola na área e não deixa chances para Perino com o pé direito. Confira o perfil do jogador Riccardo Fiamozzi16h41

20' Jondo permanece no chão na grande área após disputa com Matino, o árbitro abandona o jogo.16h37

17' Uma advertência verbal do árbitro a Peragnolo após uma entrada inadequada em Dorval.16h34

15' Cibelli também contribui na defesa, o camisa 20 para Bianco e também cobra falta.16h32

12' Lançando Dorval, Markandali segue na frente de Kalon.16h29





9' Sibili foi comprimida em uma posição irregular e a ação de Barry foi interrompida.16h25

6' Em cobrança de falta cobrada por Kallon, Pardy se estica e se afasta da bola.16h23

3' Cruzamento rasteiro de Dorval, Puskas não encontra espaço na área.16h20

1' Começa a primeira metade de Barry Regiana! O árbitro Di Marco apita a partida.16h17

Barry perdeu apenas um dos últimos 18 jogos em casa na League Two.15h49





As escolhas de Nesta: Gondo lidera o ataque, apoiado por Antiste e Meligoni. Bianco e Carnegui no meio-campo, Villamozzi e Peragnolo nas laterais. Girma, Portanova e Cigarini foram desclassificados.15h49

As escolhas de Marino: Um trio de Puskas, Kallon e Cibelli no ataque. Benali como treinador e Mattino e Vicari como defesa-central. Menez também está no banco. Fora de Aramo e Diao.15h48

Banco Reggiana: Sposito, Satalino, Szyminski, Libutti, Blanco, Nardi, Varela Gamanca.15h48

Banco Bari: Pissardo, Pellegrini, Zojic, Buscino, Lulic, Astrologo, Acampora, Bellomo, Ashik, Nasti, Menez, Moracioli.15h46

Formação Reggiana (3-4-2-1): Bardi – Samberesi, Rosio, Markandali – Fiamozzi, Bianco, Crnigog, Beragnello – Meligoni, Antisti – Gondo.15h46





Escalação do Bari (4-3-3): Breno – Dorval, Mattino, Vicari, Ricci – Edjuma, Bienal, Maita – Kalon, Puskas, Cibilli.15h44

Não demorou muito para Barry Regiana começar. As equipes estão divididas por dois pontos na classificação.15h43

Bem-vindos ao jogo ao vivo da 22ª rodada da Segunda Divisão, Bari e Reggiana se enfrentarão.15h42