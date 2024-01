Giro d'Italia 2023, quem é João Almeida? Portugal sonha com um sucesso histórico na final

Finalmente foi aberto Passeio na Itália: Após duas semanas de espera, os homens da classificação deram um bom espetáculo em Monte Bondoni. O novo camisa rosa é Geraint Thomas, e Primoz Roglic teve algumas dificuldades, mas quem mais o impressionou foi João Almeida.

Português Ele venceu a décima sexta etapa à força, vencendo Geraint Thomas no sprint: o nome de Almeida não é novo, principalmente em relação ao Giro d'Italia. O português da selecção dos Emirados Árabes Unidos, quando ainda vestia a camisola Deceunick Quick-Step, Ele vestiu a camisa rosa no Giro 2020 por quinze etapas consecutivasE ficou em quarto lugar na classificação geral.

O Giro d'Italia sempre viu isso Também entre os campeões em 2021 e 2022: Há dois anos ele terminou em sexto lugar geral e no ano passado teve que se aposentar quando estava em plena competição para chegar ao pódio final. O que se destacou foi sua melhora na escalada, enquanto suas habilidades como contra-relógio nunca ficaram em dúvida, o que pode ajudá-lo no contra-relógio do Monte Losari.

Antes da Corsa Rosa havia sinais de progresso de Almeida: segundo lugar no Tirreno-Adriatico atrás apenas de Primoz Roglic, terceiro lugar na Volta Catalunya atrás do próprio Roglic e Remco Evenepoel e em 2021 conquistou a classificação geral da Volta à Polónia e do Visita ao Luxemburgo. Agora João não é apenas um excelente corredor de longa distância que sobe a subida, ele é um dos grandes nomes que… Podemos jogar pela vitória final e fazer Portugal sonhar grande.

Foto de : La Presse