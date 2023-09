Georgina Rodriguez está quente em um videoclipe. Aí aparece Cristiano Ronaldo

Roma Defini-la apenas como “companheira de Cristiano Ronaldo” seria certamente redutor. Georgina Rodriguez é hoje uma marca diferente, embora sem dúvida tenha sido fortalecida pela união com o avançado português (Confirma também o número recorde de aparições na Vogue Portugal). Além do “trabalho” como mãe dos cinco filhos de CR7, aliás, a dançarina decidiu se dedicar ao mundo da música, participando de Videoclipe do cantor colombiano Sebastian YatraEles se conheceram durante a recente cerimônia do Grammy Latino realizada em Las Vegas.

Heróis Georgina e Ronaldo

Por outro lado, dançar Como visto em seu documentário “I Am Georgina”É uma habilidade que ela desenvolveu quando criança e agora tirou o pó para a ocasião. Para deixar tudo mais claro, pense novamente Cristiano Ronaldo, como também aparece no vídeo em questão, “Energía Bacana”Que já ultrapassou as 900 mil visualizações no YouTube.