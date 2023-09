Jogo de hoje ao vivo

Roma – Num palácio desportivo lotado, a seleção italiana masculina de voleibol desafia a Polónia pelo título europeu. A Itália defende o título, conquistado há dois anos frente à Eslovénia, enquanto os polacos procuram uma indemnização após a derrota sofrida na final do Campeonato do Mundo às mãos da equipa treinada por Vivi De Giorgi. Acompanhe ao vivo

20h48

Hexágono Polônia

A seleção polonesa iniciará a partida esta noite colocando em campo a equipe adversária Kaczmarek Diagonalmente com Janusz, comportamento E Leão como unhas, Funil E Kochanowski Como central e Zatorski Livre

20h45

Hexágono azul

As escalações das equipes são oficiais. A Itália começará com Simão Giannelli E Iuri romena rolamento diagonalmente oposto, Danilo rua E Alexandre Micheletto espigões, Gianluca Galáxias outra central, Fábio Palaso livre.

20h35

Um minuto de silêncio antes do início da partida

Antes da partida final do Campeonato Europeu de Voleibol Masculino entre Itália e Polônia, no Palazzo dello Sport, em Roma, será realizado um minuto de silêncio em homenagem à menina falecida em um acidente de carro Frecci Tricolori no aeroporto de Cassel. Em Turim.

20h20

Rousseau começa o aquecimento com seus companheiros

Pode haver uma grande surpresa esta noite: Roberto Rosso se recuperou no último minuto e está se aquecendo com os companheiros antes da partida. O técnico De Giorgis pode ser titular após a lesão sofrida contra a Holanda nas quartas de final

20h05

Micheletto, um muro intransponível

Azul Alessandro Micheletto é o jogador italiano que Ele fez mais blocos vencedores – 14 – Durante as primeiras oito partidas do Campeonato Europeu. A pontuação de Lombard foi enriquecida por 77 ases e 13 ases.

19h56

Eslovénia na plataforma europeia

Na partida final pelo terceiro lugar, a Eslovênia venceu a França por três gols a dois 25-22, 25-16, 21-25, 18-25, 15-11

19h45

Romano, o rei da enterrada

Nas primeiras oito partidas do Campeonato Europeu de Vôlei, o italiano marcou 93 gols. Seu relatório de progresso foi decorado com 10 blocos vencedores e 12 ases de serviço.

19h30

Itália-Polónia, esgotados

Onze mil e quinhentos ingressos. Esta noite em Palácio dos Esportes em Roma Haverá casa cheia. Esgotado nas bilheterias. Além do Presidente da República, Sergio Mattarella, foi anunciada a presença do Ministro do Esporte Andrea Abudi e do Presidente do CONI Giovanni Malago.

19h15

A Polónia nunca perdeu neste Campeonato da Europa

A vice-campeã mundial Polónia – tal como a Azzurri – abriu caminho claro para a final. A seleção polaca venceu a Holanda, a República Checa, a Macedónia do Norte, o Montenegro e a Dinamarca na fase de qualificação. Nas oitavas de final, os poloneses se classificaram ao derrotar a Bélgica por 3 a 1, e nas quartas de final conseguiram mais uma vitória sobre a Sérvia por 3 a 1, e nas semifinais derrotaram a Eslovênia pelo mesmo placar. Oito em oito: também para polacos

19h05

Itália-Polônia, precedentes

A precedência entre as duas equipes é de 83, e É claro que a balança está a favor da Polónia Qual Ele venceu 49 partidas Antes 34 sucessos italianos. O último precedente remonta à final do Campeonato do Mundo do ano passado, que os Azzurri venceram em Katowice, sob aplausos do público polaco.

18h55

Itália, um caminho claro para a final

À entrada para a final de hoje, os Azzurri marcaram um golo Um caminho claro para vencer oito das oito partidas. No seu grupo venceram Bélgica, Estónia, Sérvia, Suíça e Alemanha, perdendo apenas dois sets para os alemães. Nos oitavos-de-final, os filhos de De Giorgi derrotaram a Macedónia do Norte por 3-0, e nos quartos-de-final derrotaram a Holanda por 3-2, e nas meias-finais derrotaram a França por 3-0.

18h45

Presidente Mattarella no Palácio dos Esportes

O presidente Sergio Mattarella estará esta noite no Palazzo dello Sport, em Roma, para assistir à final do Campeonato Europeu de Voleibol Masculino entre Itália e Polónia.

Palácio dos Esportes, Roma