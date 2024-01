Final do Aberto da Austrália Siner-Medvedev ao vivo | Ao vivo: 3-6; 0-1

10h28 – Siner Medvedev 3-6; 0-1

Recomeçamos com um serviço de Medvedev, um backhand no fairway e um na rede de Yannick: é o russo quem dita o ritmo, ao contrário de dois dos últimos três jogos anteriores. Se também lançarem outro ás e um passe largo, o russo naturalmente manterá a partida sem gols.

10h22 – Pecador Medvedev 3-6 Intervalo Medvedev

O russo está muito agressivo hoje e Sinner luta com os dois primeiros pontos, pois – mais uma vez – não consegue marcar o primeiro ponto. Após perder por 15 a 40, cedeu dois pontos decisivos ao adversário: anulou o primeiro ao cometer uma falta, e o segundo ao estender a quadra bem por cima do adversário que chegou à rede. Aí os dois vão para a rede e Daniel aparece na linha e faz outro gol, o sexto, que ele converte com facilidade. O primeiro set foi encerrado aos 36'.

10h17 – Siner Medvedev 3-5

Medvedev vai sacar com bolas novas e acerta dois vencedores pela primeira vez de imediato, depois erra um backhand, mas fecha o saque aos 15 e com o sexto ás.

10h13 – Siner Medvedev 3-4

Sinner não controla o forehand nos primeiros 15 minutos, mas estende o jogo bem fundo para empatar, encontrando o ás n. 2 coloca o nariz para trás e força Medvedev a cometer falta por 40-15. Ele fecha fazendo o movimento russo e jogando seu forehand confortavelmente em 4-3. Nesta área, Yannick aumentou o percentual As primeiras bolas chegam a 55%: Este é um fator decisivo Observe que se ele entrar, fecha o ponto em 91% dos casos.

10h10 – Siner Medvedev 2-4

A primeira troca longa de Medvedev termina com um backhand na rede, e a segunda ampliando bem na quadra e finalizando com um cruzamento que desloca Sinner; Ás externo, n. Em 5 da partida, para voltar a liderar e vencer primeiro por 40-15 (82% contra 40 do italiano), um contra-ataque para fechar o placar em 4-2.

10h06 – Siner Medvedev 2-3

A resposta vencedora para o sexto ponto consecutivo de Medvedev, então Sinner com um primeiro ponto efetivo finalmente encontra o 15º inteiro, levando o russo no contra-ataque. Mais três pontos se seguiram em 2-3.

10h02 – Siner Medvedev 1-3

Sinner saca um chute de longa distância na trave, depois é atingido por um terceiro ás e primeiro chute de Medvedev, que finaliza com outro vencedor. O jogo a zero.

09h59 – Pecador – Medvedev 1-2 Medvedev intervalo

A primeira troca muito longa da partida, e como na primeira partida, os primeiros 15 jogadores vão para Medvedev. Daniel então serviu outro saque lento com um retorno longo para 0-30 e outro erro de saque longo nos três primeiros break points de Daniel na partida. Os primeiros de Yannick estão fracos no momento (30%, nenhum neste jogo), o que ainda pode anular o primeiro, mas não o segundo.

09h54 – Siner – Medvedev 1-1

Medvedev abre seu primeiro saque com um ás, seguido por um forehand que é mandado para o gol após um passe central profundo de Jannik; Depois o segundo ás e uma falta azul por 40-15. Porém, a primeira dupla falta também ocorre, e um backhand longo vencedor manda a partida para o lado. A fita favorece o russo na primeira vez, o terceiro ás vence a partida.

9h50 – Siner-Medvedev 1-0

Belo retorno de backhand de Medvedev, que venceu as primeiras 15 tacadas na segunda bola de Jannik. Em seguida, o italiano começa a movimentar o adversário e marca quatro pontos consecutivos e o primeiro ás.

09h47 – Siner-Medvedev 0-0

9h46 – Yannick servirá primeiro

Sinner venceu o sorteio e decidiu servir. Está tudo pronto para a final do Aberto da Austrália de 2024. READ De Brady a Buffon, os montanheses que nunca partiram

9h44 – Início do aquecimento

Como acontece ao longo do torneio, uma camisa verde para Medvedev, n. 3 do mundo, e a camisa cinza e grená da Sinner, n. 4.

09h42 – Após 10 anos, um novo nome em Melbourne

09:38 – Sinner e Medvedev entram em campo

Yannick está vestindo macacão roxo na frente de Danielle de branco. Rod Laver Arena ruge.

09h36 – Como Sinner deve jogar contra Medvedev

9h29 – Está tudo pronto na Rod Laver Arena

Diante de quase 15 mil espectadores, Sinner e Medvedev se preparam para uma final impressionante

09h28 – Medvedev e as finais do Grand Slam

(Maria Strada) O ex-número um do mundo, Medvedev – que nas semifinais conseguiu se recuperar de dois sets com dois tiebreaks contra Sascha Zverev – é um dos jogadores mais "azarados" da história recente do Grand Slam: nasceu em Moscou em 11 de fevereiro , 1997, esta é sua sexta final, e as cinco anteriores foram contra os "Três Grandes". Há dois anos, em Melbourne, ele esteve perto de derrotar Rafael Nadal por 3 a 0 e teve uma recuperação sensacional, quase conseguindo derrotar o mesmo Mallorca em 2019, em Nova York. Sua única vitória no Grand Slam veio na Big Apple em 2021, contra Novak Djokovic, que tentava completar o Grand Slam.

Estas são as finais de Daniil Medvedev:

US Open 2019, Australian Open e US Open 2021 (vencido), Australian Open 2022 e US Open 2023.

Estas são as finais de Daniil Medvedev:

US Open 2019, Australian Open e US Open 2021 (vencido), Australian Open 2022 e US Open 2023.

09h21 – Quem é o adversário?

Nunca desista de Daniil Medvedev pela morte. Em 2022, o russo Medvedev afastou brevemente Djokovic da derrota. 1 no mundo. características? Ótimas peças, um personagem difícil e também a esquecida “preguiça”. READ Itália, nos quartos-de-final com dois dígitos: é a selecção nacional mais 'imbatível' de sempre | Notícias

Quem é Daniil Medvedev, adversário de Sinner na final do Aberto da Austrália? Medvedev desafia Sinner: Em Melbourne, ele alcançou sua terceira final em 4 anos (Anteriormente) Número Um pela Paz Pedido ucraniano: saída do Slam O ponto de viragem em 2019 (adeus croissants)

09h15 – Confrontos diretos e impasse

09h06 – Quem é o seu favorito?

(Gaia Picardia) irá marcá-lo no calendário da existência com o pequeno círculo vermelho (uma referência a Rino Tomasi, que teria se divertido muito contando a história da jornada do Barão Vermelho pelos céus do tênis), este Domingo, 28 de janeiro de 2024, Yannick Siner. Yannick chega ao evento mais importante da sua carreira desportiva (por enquanto) com um caminho perfeito, pois ele e a sua equipa não deixaram nada ao acaso: 14:22 minutos de tempo gasto em campo (quase o dobro de Medvedev, 20:33 minutos), forçado a retomar partidas com Rusuvuori, Hurkacz e Zverev pela pele dos dentes), perdendo apenas 59 partidas em seis partidas, aceitando apenas duas pausas (com Van de Zandschulp e Khachanov, zero com Djokovic!) e um set para melhor , o sérvio caiu para as semifinais. Leia o serviço completo.