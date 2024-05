Rally de Portugal, Calle Rovanpera lidera Sebastien Ogier e Katsuta Takamoto

A poderosa equipa Cali Rovanpera terminou na liderança do Rali de Portugal na sexta-feira, A quinta jornada do Campeonato do Mundo de Ralis do WRC 2024 em terra batida portuguesa, depois de um dia bastante intenso, encontramos Calle Rovanpera (Toyota GR Yaris) no topo da classificação geral, liderando a classificação por apenas um segundo. O francês Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris), enquanto em terceiro lugar encontramos o japonês Katsuta Takamoto (Toyota GR Yaris) com uma diferença de 4,7.

O estónio Ott Tanak (Hyundai i20) ocupa o quarto lugar com 5,4, enquanto o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) ocupa o quinto lugar com 17,9. O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) ficou em sexto lugar com um tempo de 18,1, depois o francês Adrian Fourmeaux (Ford Puma) em sétimo lugar com um tempo de 31,8, depois o britânico Elvin Evans (Toyota GR Yaris) em sétimo lugar com um tempo de 1: 43.

hoje

O rali de Portugal arrancou na sexta-feira com o carro SS2 Mortágua 1 18,15 km. Katsuta Takamoto conseguiu 1,2 segundos sobre Thierry Neuville e 2,1 sobre Ott Tänak, enquanto Elfyn Evans conseguiu 3,9 segundos e Kalle Rovanperä em 5,7. O segundo commit do dia é SS3 Lousía 1 Uma distância de 12,28 quilômetros com Dani Sordo à frente de Kalle Rovanpera com o tempo de 3,2 segundos e Ott Tänak com o tempo de 4,2 segundos. Thierry Neuville deixa 8,0 segundos no chão. Mudámos então para SS4 Góis 1 14,3 quilômetros com Dani Sordo novamente na liderança com 1,8 sobre Kalle Rovanpera e 2,1 sobre Adrien Formo. A manhã portuguesa terminou com o SS5 Arganil 1 18,72 km e de volta ao topo está Thierry Neuville, que está à frente de Kalle Rovanpera por 2,2 segundos e Katsuta Takamoto por 2,3.

A tarde do Rally de Portugal assistiu à repetição dos testes matinais. Começamos novamente com SS6 Losa 2 Flash Sebastien Loeb, que está à frente de Calle Rovanpera por 1,1 segundos, depois Dani Sordo por 2,2 e Ott Tänak por 3,5. Então foi a vez dele SS7 Joyce 2 Novo sucesso de Dani Sordo com 1,1 sobre Sébastien Ogier e 2,5 sobre Calle Rovanpera. Thierry Neuville deixa mais 4,9 segundos. Então seguimos em frente SS8 Arganil 2 Com Kalle Rovanpera vencendo Ott Tänak por um segundo, depois Katsuta Takamoto em terceiro lugar com o tempo de 8. A grande final do dia com Hipoteca SS9 2 A vitória foi conquistada por Sebastien Ogier, que lidera Kalle Rovanpera por 3,2 segundos e Ott Tänak por 4,9 segundos.