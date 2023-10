Onde assistir na TV, ao vivo e possíveis escalações

Roma – contando Liga Europeia para Roma com Mourinho Essa é a véspera do jogo contra Servita Ele anunciou: “É muito cedo para dizer que o objetivo será vencer. Por isso, o primeiro objetivo será a classificação, o segundo é terminar a temporada em primeiro lugar e depois veremos, porque alguns Sharks chegarão do Liga dos Campeões.” No entanto, duas finais europeias em igual número de anos elevaram a fasquia e o próprio treinador queria alcançá-la Dublin Para a noite de vingança Budapeste, cuja ferida ainda está aberta, com os restos daquela noite que o ilustre ainda hoje carrega. Contra os suíços Servita O segundo jogo da fase de grupos, o primeiro no Olímpico da Liga Europa, com Mo cumprindo o segundo de uma suspensão de quatro jogos que lhe foi imposta por insultar o árbitro. Taylor. 4-5 jogadores serão alterados de Frosinona, como Svilar para Roy Patrício, Awar para Pellegrini, Karsdorp Para quem está fora da lista Christensen, Zalewski para Al-Shaarawy E Belotti para Dybala. Na verdade, se o argentino descansasse, o mesmo não aconteceria com ele Lukaku Para chegar aos 100% ele tem que continuar jogando. Mas desta vez ele se juntará a Gallo, que teve um início de temporada animador graças aos dois gols Salernitana.

Acompanhe a transmissão ao vivo do ROMA-Servette em nosso site

Roma-Servette: TV ao vivo e transmissão ao vivo

A partida entre Roma e Servite, que acontecerá no segundo dia da fase de grupos da Liga Europeia, está marcada para as nove horas da noite, no Stadio Olimpico, em Roma, e será visível ao vivo no o canal de TV. DAZNE Sky Sports Uno (201) e Sky Sports (252). Além disso, também estará disponível para transmissão no Now e no Sky Go.

Sule desafia Dybala e gols de Lukaku Pellegrini: 2-0 Roma em Frosinone

Possível escalação do Roma-Servet

Roma (3-5-2): Svilar, Mancini, Cristante, N’Dika; Karsdorp, Boeuf, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. todos. Foti (Mourinho suspenso)

disponível: Rui Patricio, Boyer, Spinazzola, Celek, Pellegrini, Pagano, El Shaarawy, Dybala, Beselli, Mannini, João Costa. não disponível: Abraham, Azmoun, Christensen, Kumbula, Llorente, Renato Sanchez, Smalling. não qualificado: -. Tome cuidado: -.

Servita (4-4-2): Frick Paula, Royler, Severin, Tsunemoto; Antonis, Cognat, Dolin, Stefanovic; Crivelli, Bédia. todos. Arquivador.

disponível: Mol, Besson, Guilleminot, Henchoz, Vueloz, Kutesa, Mazoko, Ondoa, Demba Lele, Ouattara, Touati, Jarrel. Não disponível: Magnin. não qualificado: -. Tome cuidado: -.

Ao controle: Bajak (Croácia)

Ajudantes: Mihalj Durak

o quarto Homem: Kolarik

rato: Bebek

A bunda é um rato: Martinez

Assista toda a Série A TIM e muitos outros esportes no DAZN. Ativo agora