Juve, Vlahovic e lesões: Depois da dor púbica, agora dor lombar

Dor no quadril no ano passado, dor lombar este ano. Dusan Vlahovic ainda não parece estar em paz, já que problemas físicos também marcaram os primeiros quatro gols do ano. Na temporada passada, depois dos gols marcados nas quatro primeiras rodadas (dois na estreia contra o Sassuolo e gols cruciais contra Roma e Spezia), o atacante permaneceu no banco para a quinta partida agendada em Florença. As dores na virilha voltaram a fazer-se sentir, limitando-o durante grande parte da temporada. Desta vez sofre de dores lombares: uma forte dor nas costas que tenta superar há duas semanas e que na véspera do jogo contra a Atalanta o levou a desistir do grande jogo. Também desta vez, o camisa 9 da Juve teve um bom desempenho inicial com quatro gols (diretamente contra a Udinese e o Bologna, depois dois contra a Lazio), mas agora há uma ameaça ao Derby Muli, no contexto ideal para desafiar Zapata no campeonato . Distância: Mais uma pessoa que, assim como ele, almeja ser o artilheiro do nosso torneio.