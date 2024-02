“Demos a vitória ao Inter, mas não me sinto traído.”

Terceira estreia amarga fora do banco na Série A vs Internacional Para Fábio fígado, Ele comentou na coletiva de imprensa as pesadas perdas que sofreu Salernitana:

Esperávamos algo diferente taticamente, independentemente do resultado.

“Do ponto de vista tático, fizemos o primeiro treino na segunda-feira e só fizemos três treinos. Tocar em algo sem ter tempo não fazia sentido. Sou o terceiro treinador nesta temporada e obviamente há alguns problemas. Não posso mais esperar que alguém, faminto e malvado, tire a camisa. A semana será de treino daqui até o final. Quanto a Koulibaly, “Ele é um grande profissional. Vou falar com ele e decidiremos se cabe a nós intervir ou não. Não é um assunto sério para mim, quero ouvir o que ele pensa. Mas é é melhor focar no sujo.”

Salernitana apareceu com Candreva como meio-campista amistoso e também sozinho no ataque. Você pode nos ajudar a entender o que aconteceu com Boateng?

“Taticamente, o time jogou com dois atacantes mais o Candreva que, quando não tinha a posse de bola, tinha que olhar pela lateral direita e depois ficar na fase de ataque. Acho que ele poderia ser suficiente em San Siro contra o Inter, acho que pensar.” “Consegui tocar muito pouco. Quanto a Boateng, ele simplesmente jogou de forma diferente e não deveria ter jogado. Por outro lado, Manolas teve um problema esta noite e nós o perdemos. A contracapa foi curta, mas independentemente disso, temos que pensar. ” “É possível que o Milan perca, mas não se pode perder todos os duelos. Hoje penso que a equipa, mental e fisicamente, está a acompanhar os acontecimentos em vez de os mudar. Demos-lhes uma vitória, isso não pode acontecer novamente.” “Por isso não farei no sábado. Treino, mas sim os jogadores. Quem fizer buracos no chão no treino vai jogar. Estamos em último lugar, temos que deixar o campo falar.”

Haverá confronto com Sabatini?

“A diretora está lá e oferece apoio. Acho que deveríamos ter a mesma força e vontade de fazer algo extraordinário. As crianças estão com dificuldade mental e entendo que a situação não é adequada. Agora temos que encontrar uma maneira de saia deles com fome, luxúria e malícia.”

Você se sente traído por essa equipe por causa do personagem que faltou?

“Traição me parece uma palavra grande. Estou com os meninos há três dias e ninguém pode mudar as coisas neste momento. Não me sinto traído, acho que o time já está enfrentando algumas dificuldades a nível mental . “Tenho que entender quem pode me dar algo e quem é. Na fase de pouso. recuperação? Manolas volta a treinar a partir de domingo, e Boateng está fora de ação há sete meses e não tem músculos para apoiá-lo. Agradeço-lhe.” “Ele ajudou-me devido à sua disponibilidade, mas também porque não tive alternativas. “Espero trazer Fazio de volta, para Peruzzi e Pirola isso levará algum tempo”.