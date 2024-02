Espanha, Escócia e Croácia venceram por larga margem, com Portugal e Luxemburgo também tendo sucesso

Sexta-feira, 8 de setembro, é muito importante no que diz respeito às eliminatórias para o Campeonato Europeu Alemão de 2024. Foram sete partidas em quadra em três sets e, como veremos, muitos dos resultados resultaram em decisões importantes. A Espanha venceu por uma vitória esmagadora na Geórgia, enquanto a Escócia e a Croácia lutaram contra Chipre e a Letónia. Portugal também venceu fora do seu estádio a Eslováquia e Luxemburgo a Islândia.

grupo A

Geórgia-Espanha 1-7

A seleção espanhola abriu o placar aos 22 minutos por intermédio de Morata, depois aumentou a vantagem com um gol contra de Kverkevillia aos 27. Dani Olmo fez 3 a 0 aos 38 minutos, mas chegamos ao final do primeiro tempo com gol do espanhol Morata novamente aos 40 minutos.No segundo tempo, os donos da casa diminuíram a diferença para Chakvetadze aos 49 minutos, antes de Morata marcar o gol da vitória. Com placar de 5 a 1 aos 65 minutos, na final Williams chega com placar de 6 a 1 aos 68 minutos, depois vem o jovem Lamine Yamal, também de 16 anos, e marca aos 74 minutos, estabelecendo um novo recorde para a seleção ibérica.

Chipre – Escócia 0-3

As coisas foram fáceis para os visitantes, que abriram o placar com um gol de McTominay após 6 rodadas, depois aumentaram a vantagem por meio de Porteous aos 16 minutos, antes de McGinn chegar à vantagem de 3 a 0 em meia hora.

Classificação do Grupo A: Escócia 15 pontos, Espanha 6, Noruega 4, Geórgia 4, Chipre 0.

Grupo D

Turquia – Arménia 1-1

Após o primeiro tempo terminar empatado sem gols, os armênios abriram o placar por intermédio de Dashian aos 49 minutos de jogo. Türkiye recuou, mas empatou através de Yildirim aos 88 minutos

Croácia – Letónia 5-0

Em Rijeka, a Croácia dominou o cenário com o gol inaugural de Petkovic aos três minutos, depois aumentou a vantagem por meio de Ivanosek aos 13 minutos, antes de Petkovic abrir vantagem por 3 a 0 aos 44 minutos. No segundo tempo, o gol de Kramaric veio primeiro aos 68 minutos, depois Pasalic abriu o placar por 5 a 0 aos 78 minutos para selar o placar final.

Classificação do Grupo D: Turquia 10 pontos, Croácia para Armênia 7, País de Gales 4, Letônia 0.

Grupo G

Luxemburgo-Islândia 3-1

Os donos da casa saíram na frente com um gol de Chanute de pênalti aos nove minutos de jogo, depois aumentaram a vantagem aos 70 minutos, por meio de Borges Sanchez. A seleção escandinava manteve-se com dez jogadores, mas conseguiu reduzir a desvantagem graças ao golo de Haraldsson, aos 87. O Luxemburgo não se incomodou e poucos segundos depois fez o 3-1, reduzindo o marcador com um golo de Sinani.

Eslováquia – Portugal 0-1

Depois de uma primeira parte equilibrada, os portugueses chegaram à vantagem aos 43 minutos de jogo, por intermédio de Bruno Fernandes, e apesar das tentativas dos eslovacos até ao final, conseguiram a vitória.

Bósnia e Herzegovina – Liechtenstein 2-1

Os anfitriões abriram o marcador logo aos 3 minutos, por intermédio de Dzeko, e depois aumentaram a vantagem graças ao autogolo de Loschinger. Os visitantes diminuíram a diferença para Wolfinger aos 21 minutos, mas a Bósnia fez o possível para manter a vantagem até aos 90 minutos.

Classificação do Grupo J: Portugal 15 pontos, Eslováquia e Luxemburgo 10, Bósnia 6, Islândia 3, Liechtenstein 0.

Foto de : La Presse