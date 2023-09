Calendário Europeu de Voleibol 2023 Hoje: horários dos jogos de 9 de setembro, programa, TV, transmissão ao vivo

Hoje, sábado, 9 de setembro, continua o programa das oitavas de final do Campeonato Europeu de Voleibol Masculino de 2023.. Ontem assistimos à vitória da França e da Roménia nos seus jogos e à qualificação para os quartos-de-final. Hoje outras quatro seleções tentarão fazer o mesmo e a Itália também estará entre elas.

A programação será aberta às 16h30 eslovênia-Turquia, Sendo o primeiro o favorito para avançar para a próxima fase. Às 18h00 será a vez dos Azzurri: no Palaflorio de Bari, Simone Giannelli e os seus companheiros vão desafiar a seleção da Macedónia do Norte. Com todas as probabilidades do seu lado.

Os jogos seguintes serão mais equilibrados no papel: às 19h30 terão lugar Portugal e Ucrânia, enquanto as seleções da Holanda e da Alemanha competirão às 21h00. O vencedor desta última partida será o adversário da Itália caso se classifique para as quartas de final.

Abaixo estão a programação detalhada, horários, programação de TV e transmissão ao vivo de hoje, sexta-feira, 8 de setembro, no Campeonato Europeu de 2023. Do voleibol masculino. A partida Itália-Macedônia do Norte será transmitida ao vivo pela Rai 2, pela Sky Sport Uno e ao vivo pela Rai Play, Sky Go, NOW e Euro Volley Tv. OA Sport irá fornecer-lhe o habitual texto ao vivo. Em vez disso, a partida Holanda-Alemanha será transmitida pela TV no SkySport Max (205) e ao vivo pela SkyGo e NowTV. Todas as partidas estarão disponíveis para transmissão ao vivo na Euro Volley TV.

Calendário europeu de voleibol hoje

Sábado, 9 de setembro

16h30, oitavas de final: Eslovênia – Turquia (ao vivo na Euro Volley TV)

18h00 Rodadas de 16: Itália-Macedônia do Norte (TV ao vivo na Rai 2 e SkySport Uno e ao vivo na RaiPlay, SkyGo, NowTV e Euro Volley TV)

19h30, oitavas de final: Portugal x Ucrânia (ao vivo na Euro Volley TV)

21h, oitavas de final: Holanda x Alemanha (TV ao vivo no SkySport Max, ao vivo no SkyGo, NowTV e Euro Volley TV)

Voleibol Europeu Hoje: Como vê-los na TV e ao vivo

Ele vive: Rai 2, Sky Sports Uno (201), apenas Itália-Macedônia do Norte. SkySport Max (204), apenas Holanda-Alemanha

transmissão ao vivo: Rai Play, apenas Itália-Macedônia do Norte, SkyGo, Now TV Itália-Macedônia do Norte apenas e Holanda-Alemanha. Canal de TV Euro Volley para todos os jogos.

Roteiro de transmissão ao vivo: OA Sport, apenas Itália e Macedônia do Norte

Foto: Foto LiveMedia – Valerio Orrego