“Lukaku e Pogba, a Arábia Saudita está esperando por vocês. Meu celular está sempre ligado.”

Com efeito, o Procurador-Geral era o intermediário da Epic Team, a equipa que zelava pelos seus interesses Marcelo BrozovicE o Clube Al-Nasr Cristiano Ronaldo Onde o croata está jogando agora, foi confiado a ele a conclusão de um processo que seria completamente inimaginável há apenas alguns meses. “O jogador de futebol é seguido pelo Al-Riyadh Club há algum tempo. Acharam que era ideal para elevar a qualidade da equipa disponível. E assim, graças às excelentes relações que tenho com o clube, ajudámo-los a finalizar o assunto”, palavras exclusivas do agente, que continua: “No início, Brozovic não estava disposto a aceitar a oferta que recebi. Mas depois, após discussão, a sua ideia mudou, com Marcelo aceitando com entusiasmo o novo projeto. Às vezes há ofertas impossíveis de recusar.” Talvez precisamente porque o Inter, como explicaram mais tarde os seus dirigentes, decidiu que a passagem de Ipek Brozo em Milão tinha chegado ao fim: “Sempre houve diálogos corretos e boas discussões com os nerazzurri. E quando nós os informamos do desejo de Brozovic de se mudar para Al-Nasr, eles preferiram concluir o negócio.” Para satisfação de todas as partes envolvidas: “Quando se fecha um contrato com um dos melhores jogadores de futebol do mundo, o orgulho sobe aos mais altos níveis”.

Lukaku recusou

Um golpe para Cohen, que também poderia ter posto fim a outra operação muito interessante, uma operação Lukaku em KSA. Na verdade, embora o Belga tenha rejeitado o tribunal e o dinheiro do petróleo proveniente do Médio Oriente, Big Rom ouviu a sugestão de qualquer maneira E a ideia do projeto é sobre ele. Quem sabe se ele não irá recuar no futuro: “Às vezes há situações que você não entende totalmente”, explica Cohen. Acho que Romelu está feliz em Roma agora, mas nunca diga nunca. Ninguém conhece o futuro. E se eu receber um telefonema dele veremos o que é preciso fazer.” Por outro lado, o procurador agora não tem dúvidas: “A verdade é que o campeonato saudita já é um dos melhores do mundo . E vai piorar, mesmo que pareça desagradável.” “Muito. Na próxima temporada o nível estará no mesmo nível da Europa. Se depois formos ver onde jogam os vencedores da Bola de Ouro, é claro que A Arábia Saudita já está à altura do desafio das grandes competições.”