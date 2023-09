Toro, negociar jogadores é uma necessidade, mas não é suficiente!

Vender “bem” jogadores não é uma prática crítica se não for acompanhada de um ajuste na organização da empresa.

Esta semana, a Toro News publicou uma interessante análise de Giacomo Stanchi sobre os saldos de mercado das equipas italianas no período 2014/2023 e, em anexo, um ranking dos clubes europeus com melhores saldos no mesmo período. A Toro, que é a nossa preocupação, terminou este contrato com um défice total de nove milhões, o que, tomando a “galinha média” de Trelosa, significa que o clube “investiu” um milhão por ano na compra de jogadores: uma quantia irrisória para um clube com um volume de negócios superior a 60 milhões anualmente, ou menos de 2%. Porém, a questão não é tanto o quanto o retorno real da negociação de jogadores para o Torino foi porque o impacto foi zero no balanço, mas sim o entendimento deles em relação aos outros times de quanto eles vendem jogadores e encontram jogadores. Alternativas válidas influenciam os resultados no campo.

Na verdade, se alargarmos a perspectiva para incluir toda a Europa, notaremos imediatamente como os dez primeiros clubes deste ranking específico, ou seja, aqueles com melhor saldo positivo entre compras e vendas desde 2013, são clubes importantes que jogam taças regularmente e muitas vezes ganham alguma coisa, a nível nacional. A maior parte vai para os clubes portugueses que colocam três equipas entre os dez primeiros (o Benfica é o primeiro com quase oitocentos milhões de euros de saldo positivo!), e até quatro entre os quinze primeiros. Neste ranking, fica claro que o Ajax, em segundo lugar, é historicamente um bastião de jogadores de qualidade que foram vendidos pelo seu peso em ouro e que trouxeram ativos de mais de 400 milhões de euros para os cofres do clube para apoiar e fazer crescer o Amsterdam Lancers. Os restantes nomes são todos de clubes que não são de primeira classe, mas ainda assim de nível internacional: entre Red Bull Salzburg, Dinamo Zagreb e Eindhoven, as equipas francesas também venceram as portuguesas ao colocar um hat-trick no topo dez com Mônaco, Lille e Lyon. Excelentes posições europeias para Atalanta (11.º) e Udinese (14.º) que dominam a classificação italiana com Sampdoria e Génova em terceiro e quarto lugares e Sassuolo em quinto lugar. A Toro (também aqui…) está na nona posição, à frente de Verona, Fiorentina e Roma e neste ranking é a primeira equipa com saldo negativo (apenas 4 milhões). READ Marciniak pelo Milan e Jovanovic pela Juventus

Com tantos dados disponíveis, é interessante abordar algumas das considerações que emergem deles. Em primeiro lugar, a nível europeu, podemos dizer que as ligas da segunda divisão (França, Portugal e Holanda) são o terreno perfeito para permitir que clubes organizados e de prestígio criem laboratórios para o desenvolvimento de jogadores que irão realizar futuras “ganhos de capital”. ”. Estes clubes garantem a estes talentos ofertas interessantes e níveis de dificuldade que os irão endurecer e habituar ao que encontrarão ao saltar para as ligas mais desafiantes, desde a Serie A até à altamente desejável Premier League.

Em segundo lugar, o que se destaca é que os clubes que mais lucram com a negociação de jogadores também estão “culturalmente” organizados para realizar este tipo de operação: por um lado, têm as redes de scouting adequadas para encontrar talentos, técnicos, estruturas para treiná-los e ajudá-los a crescer, e um elemento torcedor “habitual”, na grande rotatividade de jogadores que é compensada por resultados esportivos que, entre os inevitáveis ​​altos e baixos, são sempre satisfatórios para os torcedores.

