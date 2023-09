Coco Gauff vence o US Open 2023: Sabalenka volta 2-6 6-3 6-2 para vencer seu primeiro torneio

Finalmente, o destinado chegou ao seu destino. E a’ Coros ‘Coco‘ Jove O novo campeão do US Open 2023. O americano de 19 anos avançou para a final Aryna Sabalenka Com diploma 2-6 6-3 6-2Assim, conquistou o primeiro título de Slam da carreira. Uma viagem, a viagem de Júpiter, que começou longe. Sim, porque as pessoas começaram a escrever sobre essa menina em 2018, quando ela tinha quatorze anos – 14! – Seu corpo esculpido já chamou a atenção dos mais curiosos.

Ela perdeu na primeira fase de qualificação deste torneio para Watson. Mas foi precisamente por causa dessa capacidade de correr e dessas características físicas realmente especiais que muitas pessoas falaram estimado. Sua façanha em Wimbledon, em 2019, deu a conhecer seu rosto ao mundo: a idade, afinal, ainda está em jogo ao seu lado. É por isso que, embora “Gauff” seja há anos um dos nomes mais populares da raquete feminina no mundo, a jovem americana apenas começou a aparecer para alguém como “A promessa eterna foi pouco cumprida“.

A definição que hoje conhece o seu fim, neste O sonho do verão de 2023 de Goff; Um mês e meio em que todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Depois de muitas tentativas e muitos testes Brad Gilbert E Pera riba É claro que, em muito pouco tempo, conseguiram direcionar todos os seus talentos na direção certa. Vitória em Washington, sucesso em Cincinnati e a cereja do bolo – bolo de US$ 3 milhões! – Com a vitória desta noite sobre Sabalenka.

Campeonato e final

Goff ganhou merecidamente um torneio em que a jornada foi tudo menos trivial. Começando com os esforços de Sigmund no primeiro turno por ambos os lados – a promissora Mira Andreeva e a superveterana Caroline Wozniacki -; Depois, novamente, a ameaça de Mertens e o jogo de (tênis) Ostapenko, até Karolina Muchova e a futura número 1 do mundo, Aryna Sabalenka. Estilos diferentes, denominador comum: Goff, que nunca desistiu da bola. Nem mesmo nas situações mais complexas. READ Inzaghi: “Roma marcou dois gols em dois chutes, isso não aconteceu comigo” - Forzaroma.info - Últimas notícias As Roma Calcio - entrevistas, fotos e vídeos

Foram tantas partidas no torneio – Sigmund e Mertens acima de tudo – e também esta noite, que após o primeiro set o americano parecia estar sob o controle. Ela era tão desajeitada no tênis e tão fraca na defesa que foi mandada de volta por causa da falta de Sabalenka, sim, mas não tão nervosa como logo ficará. Apesar de ter feito um primeiro set ruim, o bielorrusso – 8 vencedores e 14 não vencidos – conseguiu vencer por 6-2. Não é um bom sinal para Goff.

Mas o americano não se desesperou. Por outro lado, Sabalenka, apesar do progresso, não conseguiu se acalmar. Este é o primeiro e principal problema da mulher que, a partir de segunda-feira, se tornará de qualquer maneira a nova número 1 do mundo. Sabalenka continuou a jogar tênis tenso sem um plano alternativo. Gauff sentiu isso claramente e, tendo se aprofundado em sua proverbial recuperação defensiva, bem como mais direto em sua porcentagem de primeiros serviços, entrou lentamente na partida; A primeira onda a seu favor foi uma onda no castelo de areia onde Sabalenka descansava. A bielorrussa ficou mais irritada e mais propensa a erros no forehand, não conseguindo dar continuidade ao seu jogo. Por outro lado, Goff, que estava mais tranquilo após as preocupações iniciais, seguiu direto. Um caminho feito de rebotes e bolas extras, um caminho de vitória em que Sabalenka caiu, traindo-a no final aparência Monstros De 46 erros não forçados em um total de 25 partidas que disputou: Quase dois pontos grátis por jogo para Gauff. É difícil para o Sabalenka, mesmo estatisticamente falando, pensar em vencer uma partida como esta. READ "O filho estará lá. Eu evitaria Portugal" - OA Sport

Então é Gauff quem comemora a vitória na segunda final de Grand Slam de sua carreira – a primeira em Nova York No dia 19 Este é um título que lhe permite libertar-se do rótulo que carrega há 5 anos; E com tudo isso Ela subiu na classificação para a terceira posição no WTA. À sua frente está Iga Swiatek e a nova rainha do ranking, derrotando esta noite, Aryna Sabalenka.

É uma coincidência que, mesmo tendo em conta o tipo de desempenho das jogadoras da Europa de Leste, não pode deixar de nos trazer de volta ao pensamento habitual do ténis feminino contemporâneo…

Quanto vale o prêmio em dinheiro (número recorde)?

A edição de 2023 do US Open ficará na história do tênis por causa da premiação em dinheiro concedida aos seus participantes: o número total é 65 milhões de dólares, o que aumenta a edição do ano passado em mais 5 milhões. aos vencedores dos singles 3 milhões de dólares. Clique aqui para descobrir os detalhes da premiação rodada a rodada.

