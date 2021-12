Cagliari 1-1 Torino, Juric: “Lamentamos, mas o seu desempenho é inferior ao normal”

No final do Cagliari Torino, Ivan jurisprudência Sky e Dazen falaram para comentar sobre a sua eliminatória fora de casa e depois falaram na conferência de imprensa. “Tínhamos de três a quatro gols no final, onde poderíamos ter feito melhor – Juric disse após a partida. Mas queríamos dar um passo adiante em termos de jogo e estávamos com um desempenho insatisfatório, muito menos. Eu vi algumas crianças exaustas que se esforçaram para desenvolver o jogo. Nos últimos vinte minutos nos separamos e criamos muito. Definitivamente, há um pouco de arrependimento pelas três gravações claras que ele tem. O time estava mais cansado e menos claro, poderíamos ter jogado melhor ”.

É possível para você usá-lo?

“Sim e não, acho que tínhamos um objetivo claro no final de colocar a bola para dentro. Mas tenho que ser honesto, houve um pequeno retrocesso no jogo. Claro que estão cansados, mas ainda estamos em construção. Fizemos menos do que o normal – Roma, Empoli, Udinese – e depois, nos últimos minutos, fizemos muito mais. “

Qual é o seu arrependimento sob a gravata?

“Lamento não termos marcado nenhum gol. Ele estava ganhando lá pelas chances criadas, mas meu arrependimento ainda é o Empoli, o jogo continua contra a Lazio com o último pênalti, com o Veneza … Mais quatro ou cinco jogos que o time merecia vencer. Esta partida foi difícil e os jogadores estavam crescendo em muitas coisas. Às vezes, dá-se um passo atrás, é um processo. Precisamos recuperar a energia e nos tornar uma equipe completa. Vamos melhorar e estou convencido de que vamos conseguir.

Antes da partida ele disse que estava surpreso com a posição do Cagliari na classificação, ele ainda está surpreso com o resultado desta noite?

“Tem jogadores de alto nível: João Pedro, Dalbert, Keita, Marin … jogadores importantes, então o campeonato é duro, duro, difícil e às vezes acaba mal. Quando você vê a equipe do Cagliari, você se surpreende com as posições, justamente por ter jogadores importantes. Então o torneio é sempre difícil. “

