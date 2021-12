Benfica x Dínamo de Kiev: previsões e possíveis escalações

O Benfica tem a chance de tentar vencer o Barcelona na segunda colocação e receber o Dínamo de Kiev no Grupo E da Liga dos Campeões na quarta-feira, 8 de dezembro. Os portugueses estão a dois pontos do Barcelona, ​​em terceiro lugar, a um jogo do fim, enquanto os comandados de Mércia Lucescu terminarão em último. O jogo entre o Benfica e o Dínamo de Kiev está marcado para começar às 21h00.

Antevisão do jogo Benfica x Dínamo Kiev: Onde estão as duas equipas?

Benfica

Em meio a notícias de que o Benfica está considerando dar uma chuteira nele, Jorge Jesus teve uma chance única na vida de derrotar o Barcelona na Liga Europa, supondo que o gigante catalão não consiga chocar o Bayern de Munique fora de casa. Depois que Blaugrana empatou em 0 x 0 em Camp Nou no mês passado, o gigante português só precisa da vitória na quarta-feira e espera que o Barcelona não melhore seu resultado para terminar em segundo lugar e selar seu caminho para os playoffs atrás do Bayern Monaco. Os homens de Jesus foram derrotados no fim-de-semana, com o Sporting de Lisboa a vencer por 3-0 no Estádio da Luz, campeão da La Liga, antes de Pizzi deixar o banco para marcar para o Benfica aos seis minutos da segunda parte.

Dynamo Kiev

A derrota por 3-1 com os campeões da liga marcou a terceira derrota do Benfica nos últimos cinco jogos em casa em todas as competições – e não manteve cinco jogos sem sofrer no Stade da Luz – mas o Dínamo de Kiev joga apenas pelo orgulho na quarta-feira. O Dínamo de Kiev sempre enfrentou uma difícil batalha para estender sua carreira continental na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, mesmo com um veterano do jogo como Mircea Lucescu, de 76 anos. O gigante ucraniano somou apenas um ponto de 15 potenciais do grupo e recentemente perdeu por 2 a 1 no Bayern de Munique, perdendo Kingsley Coman e Robert Lewandowski antes de Denis Garmash tornar as coisas interessantes a 20 minutos do fim. O Dínamo Kiev merece crédito por ter dado aos campeões da Bundesliga uma boa corrida para o seu dinheiro naquela partida, mas tais elogios não importam na classificação, já que os homens de Lucescu estão garantidos em quarto lugar e fora da competição esta semana. Nove gols sofridos em um grupo com o Barcelona e o Bayern não é o pior resultado de todos, mas o gol de Garmash contra o Bayern é o único gol que os visitantes marcaram no Grupo E até agora – apenas Malmo e o companheiro ucraniano Shakhtar Donetsk marcaram apenas uma vez em 2021 -22 competição. O único ponto do Dínamo de Kiev no grupo foi em casa com o Benfica, num empate sem gols em setembro, e uma sequência de cinco jogos em casa fora de casa pode ser um bom começo para estragar os portugueses na noite de quarta-feira.

Todos os jogos da Champions League

Notícias da equipe

Alex Grimaldo, Nicolas Otamendi e Julian Weigel estão a apenas um livro da suspensão da partida, mas é improvável que Jesus leve isso em consideração ao buscar seus inestimáveis ​​três pontos esta semana. Lucas Verissimo, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho e Nemanja Radungic estão condenados por lesão, com Morato a substituir o primeiro na defesa, enquanto André Almeida relega Valentino Lazaro para o banco. O consolo de Pizzi frente ao Sporting pode não ser suficiente para o ver regressar nos 11 primeiros, mas Roman Yarmashuk espera certamente regressar na terceira final. Quanto ao Dínamo de Kiev, há poucas atualizações no que se refere a lesões, com os atacantes Artem Besdin, Vladislav Supriaga e Ibrahim Kargbo Jr ausentes novamente. O médio Denis Popov é uma preocupação de longa data devido a uma ruptura do ligamento cruzado, e a equipa ucraniana é a única equipa do Grupo E a não ter um jogador suspenso por acumular cartões amarelos. Benjamin Verbic marcou duas vezes neste fim de semana na vitória por 3 a 0 sobre o NK Veres Rivne, e Lucescu pode recompensar o jogador de 28 anos com mais uma partida, já que nada está em jogo.

Possíveis escalações do Benfica frente ao Dínamo de Kiev

Possível escalação inicial do Benfica:

Flacodymus. Morato, Otamendi, Vertonghen; Almeida, Weigel; Mario, Grimaldo; Silva, Yaremchuk, Nunez

Possível equipe para o Dínamo de Kiev:

Bhushan. Karavaev, Zabarny, Shabanov, Mykolenko; Sidorchuk, Shabarenko; Tsygankov, Garmash, Ferby; kollash

Siga-nos e curta-nos:



Visualizações depois de:

191