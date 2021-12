Sampdoria, Massimo Ferrero preso pela Guardia di Finanza: falência e crime corporativo

O presidente da Sampdoria Massimo Ferrero foi detido esta manhã em Milão pela Guardia di Finanza, no âmbito de uma investigação alegadamente relacionada com negócios de investimento na província de Cosenza, no município de Aquapisa, que teriam levado à falência da empresa. . A sentença foi proferida pelo Juiz de Instrução do Tribunal de Justiça de Paola. A Sampdoria não esteve envolvida no caso, por qualquer motivo, cujo ambiente ainda estava profundamente perturbado com a notícia, que veio, entre outras coisas, na semana que antecedeu o derby de sexta-feira. Além da prisão de Ferrero, mandados de prisão domiciliar foram emitidos para 5 outras pessoas, incluindo a filha e o sobrinho do presidente. Além desses 4 suspeitos.

Ontem nas ferraris

–

Ferrero esteve ontem à noite no Estádio da Ferrari para acompanhar a partida da Sampdoria contra a Lazio e deixou o estádio imediatamente após o apito final. Ele próprio, durante a noite, negou ao Gazzetta a hipótese de mudar de treinador, apesar da crise de Daversa. Ele deve comparecer amanhã à tarde com os presidentes de Gênova, Spezia e alguns membros dos três clubes, juntamente com as autoridades da cidade, para uma reunião oficial no Palazzo della Borsa, onde a região da Ligúria apresentará o novo patrocínio do clube. Três clubes Liguri di A, com o objetivo de promover o turismo na região por meio do futebol