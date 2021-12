Liga dos Campeões da UEFA | Ajax vs Sporting de Lisboa, análise e previsão – La Notizia Sportiva

UEFA Champions League, sexta jornada, análise e previsões para o Ajax Sporting Lisbon, terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Conheça as nossas previsões.

terça noite em Raw 21 eles vão enfrentarAjax contra isso Sporting Lisboa, uma correspondência válida para Sexta rodada Da UEFA Grupo C Liga dos Campeões 2021-22. Este desafio é definido em Johan Cruyff Arena Amsterdã está à sua disposição e portugues acesso a rodada de 16 da competição.

Como as duas equipes chegam à partida?

eu hospedeiros De veteranos 4 vitórias consecutivo, incluindo o último 5-0 na liga contra Willem E não perde na partida interna comUtrecht do passado 3 de outubro. uma Ajax Quem está atualmente liderando o encontro com 15 pontos Ele já está qualificado para as oitavas de final Liga dos Campeões.

Ele Ela Sporting Lisboa Em vez disso, vem do Ben 12 vitórias consecutivo, incluindo o último 1-3 na liga com Benfica E não perca o desafio com Borussia Dortmund do passado 28 de setembro. uma time visitante que atualmente está classificado em segundo lugar no grupo c Com 9 pontos e apenas 3 comprimentos de Borussia Dortmund.

A nossa previsão para o jogo Ajax Sporting de Lisboa

No papel, promete ser um grande desafio equilibrado, no entanto Seleção portuguesa Poderia ser ligeiramente preferido devido aos principais motivos de classificação. Ainda recomendamos que você jogue o desenho, talvez até com a adição de um arquivo mais de 2,5, dado o grande potencial ofensivo de duas combinações.

Previsão: X + mais de 2,5

Diretta TV / Transmissão ao vivo: Sky Sport, NOW TV, Mediaset Infinity