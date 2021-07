O Chievo Verona não reconheceu a segunda divisão, e o clube anunciou seu apelo

Primeiro julgamento sobre as classificações Kovesuk sobre as inscrições. O Comitê de Supervisão encontrou problemas críticos nos documentos que apresentou Chievo Verona no B. Série (em conexão com o pagamento de dívidas) e em cinco outros clubes da segunda divisão.

CHIEVO envia uma inscrição

Por sua vez, Chievo acredita que está em uma boa posição, Você cumpriu todos os procedimentos e Ele já anunciou que vai retomar. Você terá cinco dias para tentar cumprir Uma nova resposta da Covisoc chegará em 14 de julho.

No dia seguinte haverá o FIGC, cuja decisão pode ser apelada ao Coni Guarantee College. Em caso de resultado negativo, a suspensão da decisão anterior pode ser solicitada ao Lazio TAR.

Enquanto isso, a regressão de B espera por CosenzaEle terminou em quarto lugar no torneio que acabou de terminar. Outros clubes, incluindo Regiana, eles alcançaram o terceiro do último em B, e em vez disso, eles querem esclarecer a situação financeira dos calabreses.

NA SÉRIE C CASERTANA caso desesperado

Na terceira divisão, situação do Casartana é desesperadora. A região da Campânia já vai avaliar o Plano B em caso de recusa final de recomeço do torneio amador com um novo título esportivo apontado pela FIFA por recomendação do prefeito da cidade.