Só falta a final de Wembley

Cristiano Ronaldo Ele está curtindo suas férias com a família e amigos em um iate de luxo, e sua cabeça já é esperada para a próxima temporada onde o objetivo para ele é o de sempre: ganhe tudo, tanto em termos de premiação da equipe quanto de reconhecimento pessoal. “Não sou eu perseguindo registros, mas registros me perseguindoO campeão português disse há alguns meses, confirmando a atração magnética pelo topo absoluto.

Seja com a Juventus ou em outro lugar, Ronaldo quer continuar colocando talheres no outdoor: No entanto, outro sucesso pessoal pode vir no próximo domingo, quando a final do Campeonato Europeu será disputada no Estádio de Wembley. O título será disputado em campo Itália Ed Inglaterra, enquanto o Portugal O jogador do CR7 já há muito regressa à sua terra natal, tendo perdido nos oitavos-de-final para a Bélgica, que, por sua vez, foi eliminada pela Azzurra.

No entanto, Ronaldo verá o jogo com extrema cautela, Com foco especial em Harry KaneNão porque goste, mas para garantir que o atacante da Inglaterra não marque dois ou mais gols em Wembley. Na verdade, se isso não acontecer, Cristiano Ronaldo será o maior artilheiro da Euro 2020Ele foi premiado com a Chuteira de Ouro para este evento.

O capitão de Portugal no momento Cinco gols, o mesmo número de gols marcados pelo tcheco Patrick CechPorém, o regulamento determina que o vencedor da premiação com o mesmo gol é aquele que deu mais assistências, Ronaldo marcou um gol, enquanto Schick não fez nenhum. Até agora CR7 é o primeiro Entre os que participarão da final, Kane é o mais perigoso ao tirar a Chuteira de Ouro de debaixo do nariz: o atacante do Tottenham tem 4 anos, mas sem ajuda, então Ele deve marcar pelo menos dois contra a Itália, se encontra na mesma posição de um cheque e, portanto, precisa atingir 6 metas.

Outros perigos para Ronaldo – mas menos ameaçadores – vêm de Raheem Sterling e Ciro Immobile: Ambos precisariam de pelo menos um hat-trick para vencer CR7, porque estão presos em 3 gols / 1 passe e 2/2 assistências, respectivamente. No caso de Sterling marcar “apenas” dois golos, igualando Ronaldo em golos e assistências (5/1), entrará em vigor o terceiro e último critério estabelecido pela UEFA para o título de melhor marcador europeu: a relação entre os minutos que O seu jogo e os golos marcados, que obviamente vão ver o avanço dos portugueses, visto que pararam antes dos ingleses.

Em suma, se por um lado Ronaldo publicou uma foto com seu filho em prorrogação integral para Itália e Espanha, o que indica um total desinteresse pelo caso, por outro lado parece improvável que ele não esteja assistindo à final dos Azzurri contra a Inglaterra: Livre-se da Chuteira de Ouro Europeia …