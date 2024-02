Sampdoria – Modena 2-2: placar final e destaques

De Sampdoria – Modena, tudo, até os próximos jogos da Série B!18h16

A equipa de Pirlo está de volta e não está totalmente afastada da zona de despromoção, com os visitantes a chegarem temporariamente à zona de jogo.18h15





No intervalo a um, a Sampdoria, que terminou o primeiro tempo com o placar de 2 a 0, recuperou o Modena no segundo tempo com dois pênaltis de Palumbo.18h14

90'+6' Fim da Sampdoria – Modena! Final 2-2!18h13

90'+5' Di Luca não controla ao máximo e a última chance de Samp também desaparece.18h12

90'+4' Samped aproximando-se para frente, Modena muito baixo.18h09

90'+3' Também muito pouco se jogou nesta recuperação, devido a lesões e atrasos no regresso dos guarda-redes.18h08





90'+2' Aviso de Simão Santoro. Falta sobre Yebes, mais um cartão amarelo na partida. 18h08

90'+1' Seis minutos de acréscimo.18h06

90' Fábio Abioso alertou. Faça isso em troca de uma gorjeta generosa. 18h06

89' Espera-se uma recuperação significativa, incluindo substituições e interrupções no VAR.18h04

87' Segunda substituição para a Sampdoria, com saída de Agustin Alvarez e entrada de Samuel Ntanda.18h03





86' Substituição em Modena: sai Ettore Gliosi e entra Luca Magnino.18h02

85' Substituição em Modena: sai Thomas Battistella e entra Lorenzo Di Stefano.18h01

84' Erro no ataque de Abioso, cada apito de Capote agora é um protesto.17h59

82' Meta! Sampdoria – Modena 2-2 Pênalti de Antonio Palumbo. O meio-campista cruza forte, Stankovic entende tudo, mas não chega lá. Confira o perfil do jogador Antonio Palumbo17h58

82' A penalidade foi confirmada, com Palumbo ainda no lugar.17h57





81' Verificação do VAR para verificar se ocorreu toque: As equipes aguardam nas arenas.17h56

80' Pênalti para Modena! Capote sofre outro pênalti após toque de Stojanovic em Kotali.17h56

78' As faíscas ainda estão em campo e não é um jogo fácil de gerir para Capote.17h54

76' Kotali foi imediatamente perigoso, com seu cruzamento rasteiro bloqueado por Darboe.17h52

74' A Sampdoria, já em situação de emergência defensiva, também perde Piccini: entra Leoni.17h50





72' Substituição pela Sampdoria, com saída de Sebastiano Esposito e entrada de Ibrima Darboe.17h49

72' Substituição para a Sampdoria, com saída de Cristiano Piccini e entrada de Giovanni Leoni.17h49

71' Substituição em Modena: sai Fabio Ponce e entra Matteo Cotali.17h48

71' Substituição em Modena: entra Niccolò Corrado e entra Simone Santoro.17h48

70' Outro contato na área da Samp, Modena protesta: Mas todos os olhos estão voltados para Piccini, que pede substituição devido a lesão.17h46





68' O gol contra o Modena foi anulado! Gliozzi acerta na trave de cabeça e Battistella coloca para o gol, mas Capote anula por erro no ataque do meio-campista sobre Gonzalez.17h44

67' O Modena pressiona e a Sampdoria enfrenta dificuldades neste segundo tempo.17h42

65' Aviso de Gerard Yepes. Um erro tático do meio-campista interrompe o contra-ataque de Battistella: o meio-campista recebe cartão amarelo. 17h41

65' Ofensa! Cruzamento de Ponce, chegando cedo ao poste mais próximo: a bola saiu ao lado do gol.17h40

63' O perigo é grande para Esposito, que protestou desde o início da partida e não parou mesmo após o cartão amarelo.17h39





62' Aviso Sebastiano Esposito. Amarelo para protestos extremos. 17h38

60' Meta! Sampdoria – Modena 2-1 Gol de pênalti de Antonio Palombo. O meio-campista chuta para o meio e Stankovic toca com o pé, mas não alcança.17h36

59' Substituição para a Sampdoria, com saída de Fabio Depaoli e entrada de Petar Stojanovic.17h36

59' É um castigo para Modena! Capote vai revisar as fotos em busca do handebol de Piccini no chute de Abiosu: finalmente aponta para a marca do pênalti!17h34

58' DePaoli está no chão e o jogo é interrompido. Enquanto isso, o VAR verifica a entrada de Abiosu.17h33





56' Modena protesta por contato na área e Abioso cai no chão: Capote pode continuar jogando.17h32

55' Feminino com dribles e chutes, Yepes fechando.17h31

54' Aviso de Fábio Depaoli. Aguarde Gliozzi, o amarelo do capitão da Sampdoria. 17h30

52' Pirlo não está satisfeito com o início da sua equipe, a equipe de Doriana está pressionada.17h28

50' Reinício do Modena, Abioso no meio para o avanço de Palumbo: controle controlado pelo meio-campista facilitando o desarme de Piccini.17h27





48' Modena começa forte e a Sampdoria fica na defensiva.17h24

46' O segundo tempo começa!17h21

A Sampdoria lidera por 2 a 0 graças aos gols de Gonzalez de escanteio e Alvarez de longa distância. Modena, que esteve perto de tomar a iniciativa, mas sofreu após duas falhas.17h07

45'+5' Termina o primeiro tempo Sampdoria – Modena! Resultado parcial de 2 a 0.17h06

45'+4' Alerta Antonio Palumbo. Um desarme forte e tardio do meio-campista derrubou Esposito. 17h06





45'+3' O Modena fecha o ataque em busca do gol para reabrir a partida.17h05

45' Quatro minutos de acréscimo.17h02

44' Battistella! Relativamente à evolução dos cantos, quando o médio chega ao segundo poste apenas se encontra fora da baliza.17h

43' Palumbo! Grande chute da borda do craque, Stankovic amplia e coloca no escanteio.17h

41' Cruz Qasimi! Deduzindo pela ponta do meio-campista, Ciculin empurra a bola para a trave.16h59





40' Aviso de Thomas Battistella. Um chute marcante do meio-campista, o primeiro cartão amarelo da partida.16h56

38' Um passe maravilhoso de Corrado para Abiosu, e no último minuto Gonzalez consegue mandar Stankovic de cabeça.16h54

35' A Sampdoria aumentou a vantagem e o Modena ficou com dois gols a menos, apesar de um bom jogo.16h51

33' Meta! Sampdoria – Modena 2-0 Gol de Agustin Alvarez. O primeiro gol de Doriano é do atacante, que para na fronteira e chuta de pé direito, acertando a trave. Confira o perfil do jogador Agustín Álvarez16h50

32' Di Luca havia tocado poucas bolas até o momento, com o atacante sendo mal servido pelos companheiros.16h47





30' Um turbante para um defensor que deixa o campo temporariamente.16h45

29' Piccini no chão após golpe involuntário: o zagueiro sangra, o jogo é interrompido.16h44

27' Palumbo atira em Abioso, e Stankovic entende tudo e espera a festa.16h43

25' Esposito perde bola ensanguentada na própria área, Gliozzi não aproveita e só cobra escanteio.16h41

24' Resposta do Modena: Livre do lado direito cobrado por Palumbo, rebote.16h41





21' Meta! Sampdoria – Modena 1-0 Gol de Facundo Gonzalez. Canto para a Sampdoria, o zagueiro do segundo poste salta mais alto que todos e vence o incerto Ciculin. Confira o perfil do jogador Facundo González16h38

21' Ofensa! Um chute forte do alto do gol, a bola saiu ao lado do gol.16h36

19' Sekoline novamente! Mais uma defesa de Alvarez e agora é a vez da Sampdoria.16h36

18' Álvarez! Cabeceamento de Doriano e Ciculin salta para escanteio!16h35

17' Livre cobrado por Esposito, bate na parede.16h33





16' Esposito na entrada da área: Tiro livre de posição perigosa na entrada da área para a Sampdoria.16h32

15' Novamente Gliozzi, o atacante tenta um chute difícil para trás, e acerta Depaoli em cheio no rosto.16h30

13' Uma faísca irrompe entre Esposito e Battistella, e Capote ainda pede calma.16h28

12' Bom momento do Modena, a Sampdoria sofre com os contra-ataques das Canárias.16h27

11' Abiosu tem espaço para atirar, mas descarrega em Gliozzi, e Piccini entende tudo.16h27





10' Gliozi! Modena novamente, Palumbo atira a bola em seu atacante, que chuta com força da borda, mas longe do alvo.16h26

8' Battistella! Remate de longa distância com o pé direito do médio, mas a bola passa longe da baliza.16h23

7' Bela bola de Corrado para Gliozzi, o atacante controla e chuta, mas Piccinini bloqueia.16h23

6' Palumbo com uma joelhada involuntária na nuca de Kasami, o jogo continua parado.16h22

5' Espesto cai com um chute, Modena é dominado. O árbitro Capote pediu calma ao atacante, que protestava contra o árbitro não ter apitado.16h21





4' Cruzamento rasteiro de Depaoli, buraco de Kuze e Zaro observa Di Luca.16h20

2' Um verdadeiro tridente para a Sampdoria, com De Luca no meio, Esposito na esquerda, Alvarez na direita.16h18

1' Sampdoria-Modena começa!16h16

A árbitra da partida é Maria Ferreri Capote.16h08

A próxima partida será a décima partida da Série B entre Sampdoria e Modena: um resultado positivo para Blucherchiati, que até o momento registrou cinco vitórias nas nove anteriores, ante apenas duas derrotas e dois empates.16h08





Bianco com Gliozzi e Abioso como mentores avançados de Girlie, e Palumbo na função de meio-campista – o meio-campista ofensivo. Ponce e Corrado ocupam dois quintos do meio-campo.16h08

Pirlo encontra Sebastiano Esposito e o coloca desde o primeiro minuto, com De Luca como primeiro atacante, e Alvarez o sucede. DePaoli e Gonzalez são os laterais.16h07

Escalação do Modena: Modena (3-5-2-): Ciculin – Riccio, Zaro, Coz – Ponce, Battistella, Gerli, Palumbo, Corrado – Gliozzi, Abioso.16h05

Escalação oficial para a partida: Sampdoria (4-3-2-1), Stankovic – De Paoli, Piccini, Gonzalez, Giordano – Casami, Yepes, Askildsen – Alvarez, Esposito – Di Luca.16h05

A Sampdoria, comandada por Pirlo Modena, recebe no Estádio Marassi neste jogo da 23.ª jornada da Segunda Divisão: a equipa da casa tem 26 pontos, quatro pontos de vantagem sobre a zona de qualificação, e os visitantes estão com 31 pontos, um ponto de vantagem da zona de qualificação.16h04