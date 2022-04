Retorno de Del Piero à Juventus: a ideia não deixa margem para dúvidas

A confirmação do retorno à Juventus vem diretamente de Alessandro Del Piero

Pode não ser apenas uma sugestão sobre o retorno de Alexander Del Piero No Juventus. Após o amargo divórcio que ocorreu com o clube no final da temporada 2011/12 por falta de renovação, o ex-capitão da Juventus foi convidado a voltar a campo para a última partida contra. Bolonha.

Também devido à indignação demonstrada pelos torcedores da Juventus na última temporada, o retorno Del Piero Em campo, todo o ambiente o aplaudiu de pé dez anos depois. Muito se discutiu nos últimos dias sobre sua presença quase inesperada, principalmente sobre a possibilidade de o ex-número 10 ocupar um cargo importante na administração.

Por exemplo, conversamos sobre isso com meu colega Marco Vendido, em qualquer CMIT TV Ele confirmou: “Pode voltar a 80%. Eu entendo que houve conexões. Acho que há grandes possibilidades para ele voltar à Juventus. Claro que as coisas não vão bem, mas com o tempo as pessoas inteligentes entendem. Acho que a fita está sendo enrolada e existe a possibilidade de Del Piero querer voltar.”

Retorno à Juventus: a confirmação ‘social’ de Del Piero aparece

Para confirmar o boato de que hora após hora ganhava credibilidade foi o próprio Alessandro subordinar pirotécnico No instagram. No post “Sportmediaset” em que foi claramente indicado o retorno da bandeira da Juventus à sociedade, o ex-jogador deixou uma admiração estratégica. Um sinal do fato de que há algo óbvio Juventus Ele realmente continua a encantar todos os torcedores da Juventus e que o próprio Del Piero ficaria feliz em voltar para casa por muitos anos pela porta da frente.