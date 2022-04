Rally, o campeonato mundial está de volta às ruas da Croácia. Aparência do Toyota Chasing – OA Sport

Uma data a não perder este fim-de-semana com o regresso do Campeonato do Mundo de Ralis pelo segundo ano consecutivo à Croácia na terceira ronda de 2022. A etapa que vamos comentar será a segunda no asfalto depois de Monte Carlo, um desafio que segue em ordem cronológica o evento realizado na neve sueca.

A Toyota está perseguindo uma aparição com a finlandesa Kali Rovanpera, 21, que venceu o teste escandinavo. O finlandês, que foi eliminado no ano passado após alguns quilômetros, tem uma grande oportunidade de ampliar a classificação, tarefa difícil em uma superfície onde nunca se destacou. A casa de Jyväskylä deve ser levada em consideração com a Hyundai, a casa que ainda não conseguiu se estabelecer.

O belga Thierry Nouvel e o estoniano Ott Tanak no meio da tempestade com o jovem Oliver Solberg O que foi confirmado pelo terceiro evento consecutivo no mais recente i20 oficial. O ibérico Dani Sordo ainda está em espera e deve estar de volta a território português em menos de um mês.

Rally, Sebastien Loeb vai regressar ao Mundial: uma aventura em Portugal com a M-Sport

A partir de sexta-feira, todos os olhos estarão voltados para o galês Elvin Evans, o candidato absoluto ao título de 2022 que ainda está longe do topo da classificação. O Toyota #33 pode voltar às ruas de Zagreb, um evento que no ano passado terminou em segundo lugar a alguns milhares de quilômetros de Sebastien Ogier. O oito vezes campeão do mundo não estará presente no evento croata como o compatriota Sebastian Loeb que, ao contrário do nativo da marca japonesa, anunciou o seu regresso a Portugal em Portugal a bordo de um dos “Puma” da M-Sport.

A equipe relacionada à Ford deve compensar isso no asfalto com o irlandês Craig Breen, o francês Adrien Formeau e o britânico Gus Greensmith. Para destacar a estreia com “Rally1” para a transalpina Pierre-Louis LoubetE esperado pela primeira vez este ano com o quarto carro para a equipe britânica.

foto. LPS