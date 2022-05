“Temos arrependimentos. Inter ou Milan? Há um favorito.”

Leonardo Bonucci Fale comigo esta noiteSoberbamenteNo DAZN, o zagueiro da Juventus falou da vitória de ontem sobre o Veneza – que veio graças à sua vitória Pistola – mas também a sua época Juventus:

“Lamentamos que tenhamos perdido pontos na estrada e em retrospectivaCom mais alguns pontos, podemos lutar até o final do torneio. São erros que podem ser cometidos, nos classificamos para a Liga dos Campeões e esperamos fazer melhor no próximo ano, tanto na Itália quanto na Europa.“

Bonucci, Juventus

“Derrota contra o Villarreal? Eu entendo as reações das massas. Viver do exterior era mais difícil. Infelizmente, perdi jogos importantes este ano, seja com a seleção ou com a Juventus, Isso é um grande arrependimento. Mas agora estou bem e quero fazer o meu melhor“

O zagueiro da Juventus está de volta Ao se mudar para Milão: “Como todos sabem, a Juventus vem em primeiro lugar para mim. Então, de ir embora naquele ano (Para Milão, editor) Foi uma escolha ditada por momentos de decepção, Raiva e frustração, mas foram apagadas. Você aprende com os erros Hoje estou feliz por dar o exemplo aos mais novos e espero continuar a fazê-lo, pelo menos nos próximos dois anos.“

“Vlahovic? Acho que ele precisa entender que deve jogar com menos frenesi Quando a bola está entre seus pés. Ele agora é obrigado a pegar a bola para levantar o time, e ele tem que descobrir a coisa certa a fazer a cada vez. É normal que às vezes ele exagere porque é jovem, mas estamos Ficamos com Doosan porque ele nos deu entusiasmo e objetivos desde sua chegada. Ele é um jogador muito importante para nós“

“Todo mundo querRepita a partida com 80% da bola e divirta-se. Depois, há também jogos em que a pontuação é calculada. Uma combinação dos dois seria a melhor solução, mas isso nem sempre é possível. Precisamos melhorar em alguns aspectos, pagamos um pouco pela inexperiência de muitos jovens da equipe, mas acho que há base para fazer algo importante.“

No Scudetto lutaPor fim, Bonucci acrescentou:Para assistir às partidas perdidas, O Inter parece ser o favorito porque tem partidas mais acessíveis. É emocionante viver esta batalha pelo campeonato, mesmo que fosse uma pena não estar lá, porque mais alguns pontos teriam sido suficientes. Mas como fãs de futebol, isso é ótimo, estamos torcendo por um grande torneio até o final“.