Thomas Pochettino, fugindo do Boca Juniors e concordando com o River Plate

perto de Maurício Pochettino ? Esta é a pergunta que quase todos lhe fazem desde os tempos de escola e cantera del boca Juniors . Mesmo apelido, mas Thomas não tem nada a ver com treinador Paris Saint Germain . Ela é Mezala, vinte e seis anos e Marcelo Gallardo Ele mudou o rumo de sua carreira: foi caçá-la em Liga principal Onde esse meio-campista jogou? Austin Ele o emprestou com direito de redenção e o colocou em sua posse River Plate E ela o ajudou a se tornar um dos jogadores mais empolgantes da liga argentina.

camisa da Juventus

Thomas Pochettino, no passado, tocou na camisa da Juventus, que estava pensando em fazê-la crescer em Turim no time Primavera: uma ideia que remonta a 2015. Na noite de sábado, ele dirigiu a música na partida que o River venceu por 7- 0 na Praça Talleres, dia três dez de “Taça da Liga EspanholaBrilhante na fase de construção, mas também capaz de garantir muita substância: quilómetros, aplicação, visão de jogo e um grande golo, uma obra-prima no cruzamento das colunas.

Da Bombonera ao Arqueológico

Fuga do Boca Juniors e Ressurreição no River Plate: de Bombonera para mim enorme. Thomas Pochettino tem vinte e seis anos, nascido em 1 de fevereiro de 1996 em RafaelaGovernadoria Santa FéMetro 81, 72 quilos, camisa número 32, direito natural. De ascendência italiana, tem passaporte duplo. Em 5 de novembro de 2015, ele estreou na liga com o Boca Juniors, entrando a cinco minutos do final no lugar de Nicholas. café da manhã na corrida com Rosário Central: O técnico era Rodolfo Arruabarrena. Ingressou na Creche Xeneizes aos nove anos, depois de brincar com a criança quando criança Ben HurO San Isidro de Ijosqueza E na escolinha de futebol Jorge DonisExpressão Santiago del Estero. Na equipe do Boca B, foi treinado por Sergio SaturnoCarlos brancura Muitas vezes chamado para jogos de quinta-feira. Mas eles estavam impacientes na Bombonera. E assim Thomas Pochettino mudou de rumo sem nenhum arrependimento.

Viajar para os Estados Unidos

Em 2016 foi emprestado a Defesa e Justiça E em 2019, foi passado diretamente para TALÉRIS por oitocentos mil euros. Em fevereiro de 2021, uma pandemia completa, a ligação veio de Texas E da liga principal: Austin comprou seu cartão por US$ 2,2 milhões. River Plate trouxe de volta Buenos Aires Onze meses depois, ele já definiu o preço do resgate: três milhões. O dinheiro que Gallardo disse durante suas conversas com o diretor esportivo Luis Enzo Francescoli, é aconselhado a investir, porque Thomas Pochettino pode vir a ser um grande negócio. Reavalie e venda: aqui está o plano de River, enquanto o remorso de Boca cresce.