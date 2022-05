O Milan se concentra exclusivamente no Scudetto, mas a Investcorp, a potencial nova proprietária do clube, está considerando como criar equipe mais forte e competitivo. O primeiro passo? Renovado por Rafael Lião.

Milan, o futuro passa da renovação de Liao

Mesmo que ele não seja oficialmente o novo “presidente” do Milan, a Investcorp já decidiu, de acordo com a Gazzetta dello Sport, que está se movendo primeiro, ou Escudo de Rafael Lião. O português, nascido em 1999, é o jogador mais importante, por idade e talento, do actual plantel de Stefano Pioli. Precisamos renovar Seu contrato termina em 2024.

Para manter longe muitos clubes interessados ​​(do Paris Saint-Germain a vários times da Premier League), a Investcorp estará disposta a colocar uma oferta econômica significativa na mesa para agradar Rafael Leão. Nós estamos falando sobre Uma oferta igual a 4,5 milhões de euros por temporada Até 2026, cerca de três vezes o salário atual da noite anterior).

Leão, o maior número absoluto de jogadores

Nesta temporada, Rafael Lião colocou o motor turbo. O gol decisivo contra a Fiorentina é seu Décimo terceiro lugar sazonal (artilheiro sazonal de Satanás). Ele nunca marcou muitos gols em sua carreira. Além disso, o português é muitas vezes decisivo em seus dribles e assistências. Stefano Pioli considera Um dos pilares da equipe. Não há dúvida de que ele está em campo como jogador.

A Investcorp pretende torná-la a estrela de hoje e o futuro de Satanás. Obviamente, primeiro devemos também esclarecer Uma causa conhecida com o Sporting Club de Portugal Ligado à indemnização máxima de 16,5 milhões de euros solicitada pelo clube português. Aconteça o que acontecer, o Milan quer manter Rafael Liao por muito tempo.

Milão, muitos heróis ao redor de Liao

Se Rafael Liao se tornar uma referência para o Milan pela Investcorp, muitos outros heróis serão colocados ao lado dele. Na pendência de conhecer o futuro de Zlatan Ibrahimovic, há vários nomes associados ao clube rossonero. Também entre estes está João Félix, natural de Rafael Lião e muito jovem (nascido em 1999). Sem esquecer que Divork OrigiNa verdade, ele está um passo mais perto de ser um rossonero.

