Ancelotti diz o suficiente: “O Real Madrid será meu último time. Mas em 2026 eu gostaria de treinar o Canadá na Copa do Mundo”.

Feche o circuito. No entanto, ainda falta algo. Carlo Ancelotti foi o treinador mais famoso da semana depois de se tornar o primeiro treinador a conquistar o troféu nas cinco principais ligas europeias: Serie A com o Milan, primeiro com o Chelsea, Ligue 1 com o Paris Saint-Germain, Bundesliga com o Bayern e agora La Liga com o Real MadridAmanhã ele jogará o maravilhoso jogo de volta na semifinal contra o Manchester City. Chega de tacos, diz o diretor Reggiolo. Ele o fez em entrevista ao Prime Video: “Depois do Real Madrid provavelmente vou parar. Mas se o Real Madrid me manteve aqui por dez anos, Vou treinar por dez anos. Depois que eu quiser estar com os meus netos, sair de férias com a minha mulher, há tantas coisas para fazer que me faltam fazer. Indo para muitos lugares que eu nunca estive antes. Eu nunca estive na Austrália antes. Nunca fui ao Rio de Janeiro. Visite minha irmã com frequência. Infelizmente, não é como se você pudesse fazer tudo, então, no dia em que eu sair, terei todas essas coisas para fazer.”

“Seleção nacional? Por que não. Gostaria do Canadá na Copa do Mundo de 2026”

Mas ainda há algo faltando no final do círculo. Seleção nacional e campeonato mundial, Campeonato de 2026. “Mas agora é muito cedo, definitivamente não para esta Copa do Mundo. Copa do Mundo de 2026, por que não? Poderia ser. Claro que gostaria do Canadá. O Canadá foi muito bem”, explica Ancelotti, que é casado com a canadense Marianne.

“Benzema vai ganhar a Bola de Ouro, não se mas”

Mas neste momento só existe o Real, com Karim Benzema a fazer a sua melhor época de sempre. “Uma das características de Benzema e de sua carreira tem sido a continuidade. Ele sempre progrediu, nunca teve uma carreira de altos e baixos, uma carreira que sempre esteve em altos níveis. carreira Karim não vai. Treinador mas não administra. Karim deveria usar. Ele se administra porque é um grande profissional, muito humilde, um grande jogador. Karim não fala nada com ele, essa é a verdade. Resolveu muita coisa . Partidas para nós, ele foi decisivo nesta temporada – admite Ancelotti – no momento ele é um dos jogadores mais famosos do mundo e mantém sua grande humildade, e acho que essa é sua força. Mas você não ganha só para Benzema, há uma estrutura forte para um clube forte, a qualidade de uma equipe de alto nível. A Bola de Ouro? Sem condições, acho que ele vai ganhar.” E se Mbappé também chegar, não tem problema: “Em geral, bons jogadores jogam…”.

Rombo di tuono é o nosso boletim de futebol: insights, entrevistas e comentários das assinaturas da Repubblica. Tudo de bom na liga italiana, os campeões, a seleção, personalidades e histórias da Itália e do exterior. Clique aqui para obtê-lo Toda sexta-feira no seu correio