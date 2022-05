Real Madrid – Manchester City: odds, prognósticos e estatísticas

Liga dos Campeões 2021/2022, o regresso das segundas meias-finais propõe o grande desafio, no Santiago Bernabéu, entre real Madrid E Manchester . Começando em 3-4 para “ Cidadãos “, há sete dias no Etihad Stadium, no dia 11 de Guardiola Ele estava sempre à frente por dois gols, mas os merengues nunca desistiram e sempre diminuíram a diferença. Agora, com os campos invertidos (e com os espanhóis obrigados a se recuperar), os termos da partida novamente até o último suspiro, especialmente desde De Bruyne E os camaradas não estão acostumados a assistir, muito pelo contrário. E então, muito provavelmente, mesmo em Madrid haverá alguns bons….

Show à vista no Bernabéu, saiba as previsões

o Manchester Nesta fase eliminatória dos campeões, faça rima Sporting Lisboa e entãoAtletico Madrid. Nos quatro jogos entre os oitavos-de-final e os quartos-de-final, marcou seis golos (cinco de uma vez para o português e outro para o espanhol “Cholo” Simeone) sem recolher nada. o real Madrid Em vez disso, ele tem o melhor PSG Oitenta e mais Chelsea Nos quartos-de-final, marcou oito golos e sofreu seis golos (0-1 na primeira mão e 3-1 na segunda mão com a selecção francesa, 3-1 na primeira mão e 2-3 na segunda mão partida contra os “Blues”). Depois 4-3 O referido para os “cidadãos” no jogo da primeira mão é definitivamente o resultado do embate entre as duas equipas que, como PSG E Chelseao jogo se eles jogassem ao contrário Esportivo E Atletico Madrid Aqueles que esperam, contra-atacam e, por que não, dificultam sua força de trabalho.

Se ambas as equipes jogarem a partida,Metae amais de 2,5 Eles estão no topo da lista de resultados mais prováveis.