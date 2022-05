MilanNews.it

Em seu site, Alfredo Pedolla, Market Expert do SportItalia, deu esta atualização sobre o mercado de transferências do AC Milan: “Jorge Mendes terá, como no passado, um papel importante nas seguintes estratégias do AC Milan. Dois nomes: Rafael Leão e Renato Sanchez. Para somar aos outros dois (Putman e Origi) que estão há algum tempo banidos do Milan. Comecemos com Renato Sanchez, que terminará em 2023 com o Lille, que é considerado o meio-campista ideal que voltará a ser titular após Casey, e ainda mais com um campeonato em seu ainda Milan é uma prioridade no meio-campo, e concordar com o Lille não será um problema. Há competição, mas os rossoneri acham que progrediram. Sanchez é bola velha desde 2017, quando era a vez do Bayern e com as últimas posses, ele ficou a uma polegada do Milan. Agora a possibilidade de fechar o caso E encontrar um acordo final, não com um salário de 6-7 milhões por temporada, mas 4 mais bônus. Agora o Milan está focando em Scuds etc. ., mas mantém a pista de Sanches aquecida. A famosa disputa que – até prova em contrário – levará a uma multa de cerca de 17 milhões. Mas para Milan Liao é um passo essencial para o presente e o futuro. A chegada da nova propriedade é vista como um potencial momento transformador para afastar as sirenes do mercado e aperfeiçoar a renovação com o revestimento de escudo robótico da Jóia Portuguesa.”