De Ligt, mensagem animada para Raiola: “Mino, não estou pronto”

Turim – “Querido Mino, honestamente não estou pronto para escrever esta carta e acho que nunca estarei. É muito cedo para nós como jogadores e sua família, mas acima de tudo para você. Você tinha tantos sonhos a realizar, e há ainda tantas coisas para fazer.” Achei que você estava louco quando me contou sobre as coisas que estava planejando, mas no final eu sempre estava certo. Eu sabia como o mundo funcionava. Nada é impossível e eu provei isso para todos. mundo.”. É assim que um arquivo começa Carta animada de De Ligt para Raiola Postado no Instagram.