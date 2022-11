Serafini: “Todo mundo fala em novas contratações, mas quem me surpreendeu negativamente foi o Origi. O jogador que eu conhecia…”

MilanNews.it

© Foto de Daniel Mascolo

Entrevistado exclusivamente pela redação do MilanNews.it (aqui está o todo), o conhecido jornalista Luca Serafini comentou sobre a contribuição dos novos jogadores que chegaram ao Milan no verão: “Todo mundo fala sobre novas contratações, mas a contratação que me surpreendeu negativamente é Origi. Eu não esperava Adli, De Ketelaere , Thiaw e Vranckx para virar a sorte do time “Com uma varinha de condão. Eles estão continuando seu processo de integração, e na minha opinião muito bem: falaram muito bem comigo sobre Franks. Thiao já marcou dois gols desde que era no Milan: significa que os dois desarmes em Verona são como dois gols. Estamos esperando os outros. O que me decepcionou é Origi, porque eu o conheço.” Eu amo a Premier League inglesa e sei como ele foi expulso pelo torcedores e pelo Liverpool, aplaudido como herói, não consigo entender qual a punição dele. O Origi que conheço venceu sozinho o Cremonese, mas não foi assim. O Napoli, por exemplo, enfrentou As mesmas dificuldades que o Milan teve em algumas partidas: contra o Spezia venceram a dois minutos do final, contra o Bologna estiveram abertos até o final, contra o Lecce empataram, mas e o Napoli? Uma vez Politano resolve para ele, uma vez Raspadori, uma vez Simeone … É não ” Clássico”. Ele tem jogadores para substituir O Milan também tem partidas, mas me parece que o Milan está cochilando em Liao de vez em quando. “Bem, vamos dar a ele e ele fará isso.” Também não gostei do Rebic nessa primeira parte da temporada, ele fez um ótimo trabalho antes da temporada, e foi decisivo em algumas situações, como o Verona, com a Fiorentina, no Empoli, mas espero mais continuidade dele. Voltando ao primeiro discurso, continua em segundo na classificação apesar das dificuldades porque foi a Cremona com um pressuposto sem sentido e perdeu dois pontos e também porque o jogo fora de casa de Kalolo com o Napoli impediu o empate que lhe era devido. Esses episódios tornaram a viagem do Napoli ainda mais impressionante, mas o Milan poderia ter estado mais perto. Com todos esses problemas e dificuldades, ainda estou em segundo lugar. É preciso recuperar a lateral direita de longe, para reorganizar a defesa de Calábria, Kalolo, Tomori e Theo, esta é a defesa do Milan e com Mignan no gol. Depois conversaremos sobre isso.”