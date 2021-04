Hóquei, final da Euroliga, só o português fala Karmazi em casa, por conta do Covid

Os últimos quatro jogos de hóquei da EuroLeague, agendados para 15 e 16 de maio, serão todos das meias-finais portuguesas, Porto-Oliviersi e Benfica-Sporting. Esta é a surpreendente decisão nas eliminatórias que decorreram no Lusso, em Portugal. Cada vez mais ibérico aconteceu, pois todos os governantes eram das únicas duas nações participantes. Os governantes italianos permaneceram em casa, incluindo Massimiliano Carmazi de Viareggio (foto), devido a questões relacionadas com o período de quarentena que tiveram de passar.

Grupo A: Porto Noia 7-4, Noia Barcelos 5-5, Barcelos Porto 3-3. B: Sporting-Rios 5-3, Rios-OLIVRENCE 1-5, OLIVRANCE-Sporting 6-6 A: Barcelona 2-2 Lyseo, Benfica 2-7 Lyseo, Benfica 6-2 Barcelona.

Gráficos. A: Porto 3, Barcelos 2, Noia 1. B: Sporting e Oliverense 4; Rios 0. C: Benfica 6, Barcelona e Lecio 1.

A decisão de jogar as Copas da Europa com as nove seleções mais ricas, enquanto os campeonatos foram suspensos em todo o continente, com exceção de Espanha, Portugal e Itália, ameaça desencadear um terremoto adicionado a isso devido ao nascimento do antes necessário competidor da Euroliga . Clubes ibéricos ao contrário do WSE. O efeito inesperado da Covid poderia ser quebrar um já frágil equilíbrio em um esporte que não concilia os interesses de alguns países onde é profissional (em vários graus) com os interesses de outros onde é puramente amador.