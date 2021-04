Insultos ao Inspetor Antidopagem: 20 dias de desqualificação necessários para Gasperini

O técnico do Atalanta teria atacado todo o sistema durante uma verificação surpresa, interrompendo o teste em um de seus jogadores. O treinador recusou o acordo de confissão e o encaminhou ao promotor

“Ele insultou um inspetor durante uma verificação surpresa e denunciou todo o sistema antidoping, interrompendo um teste em curso no jogador Atalanta e forçando o jogador a ir para o treino.” Com este motivo (violação do artigo 3º § 3º da Lei), o procurador-geral antidoping Pierre Filippo Laviani, com pedido de 20 dias de impeachment, o técnico do Atalanta, Gian Piero Gasperini.

O treinador será julgado pelo Tribunal Nacional Antidopagem em 10 de maio. Se penalizado, de acordo com as regras, ele não poderá entrar em contato com os membros durante o período de suspensão, bem como pular os últimos três jogos do campeonato e a final da Coppa Itália contra a Juventus.

anel – O episódio contra o Gasperini aconteceu no último dia 7 de fevereiro: um inspetor da Nado Itália veio ao campo de treinamento da Atalanta para realizar um teste antidoping “fora de competição”, ou seja, surpreendentemente em 4 jogadores. O atleta, cuja prova foi interrompida por Gasperini, completou o processo ao final do treinamento graças à “mediação” do médico da equipe. Os testes dos jogadores foram claramente negativos, dada a falta de comunicação a este respeito: Mas o comportamento de Gasperini levou o Promotor Laviani a contestá-lo pela violação propondo um acordo judicial (por violar o Artigo 3, parágrafo 3 da Lei Antiabuso). Da nado Italia um técnico corre o risco de ser desclassificado por até seis meses) a uma pena de até 10 dias de suspensão. Gasperini não aceitou o acordo de confissão e pediu uma audiência marcada para 10 de maio no Tribunal Nacional Antidopagem presidido por Adele Rando. READ Pirlo and Six Appreciation, mas ...

13 de abril de 2021 (alteração para 13 de abril de 2021 | 14h37)

