Chelsea 0-1 Porto, gols e destaques: Tarimi não chega, Blues nas semifinais

93 ‘Tarimi

Chelsea (3-4-2-1): encharcado. Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Mountain (86 ‘Ziyech), Pulisic; Havertz (92 Giro). todo o mundo. TUSCHL

Porto (4-3-3): Marchesin. Manava (75 Evanelson), MBMB, Pepe, Zido Sanusi; Sergio Oliveira (84 ‘Fabio Vieira), Uribe, Grujic (63’ Tarimi); Ottavio, Marega (75 minutos Nano), Corona (75 minutos Luis Diaz). todo o mundo. Conceição

Amonite: Oliveira (P), Corona (P), Pepe (P), Louis Diaz (P), Tarimi (P)

Quem sabe o que Sergio Conceição vai pensar depois Derrubado por Taremi em 93 ‘ Que ele apresentou Vitória no porto Na segunda mão das quartas de final da Liga dos Campeões, mas isso não contou para a passagem da rodada. O atacante iraniano, uma verdadeira revelação para a equipe nesta temporada, foi mantido no banco (algo surpreendente) por 75 minutos, mas uma vez lá dentro mostrou que seu peso ofensivo poderia ter ajudado os lusitanos na tentativa de virar o 2-0. Ele foi curado pelo Chelsea na primeira mão. Na verdade, as únicas oportunidades reais que o FC Porto criou na segunda parte foram a assinatura de Taremi: um cabeceamento bem defendido de Mindy e um pontapé de cabeça que tornou os últimos momentos do encontro tão emocionantes. O Chelsea se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões Em suma, merecidamente, mesmo que Tuchel não seja tão bom quanto em outras ocasiões, mas ainda é forte na fase defensiva.

Como mencionado, ao escolher uma formação de Conceição sem surpresas de Taremi, Tuchel mantém todos os avançados antecipados no banco e implanta um eixo triplo algo técnico com Havertz, Mount e Pulisic. O Porto prova imediatamente a sua agressão e tenta jogar, enquanto o Chelsea é obrigado a defender e contra-atacar. Multiplicar Ele chegou perto do topo com um chute de Mbemba que quase surpreendeu Marchesen. A resposta portuguesa é uma conclusão Autavio Rudiger bateu em um canto depois que Mindy cometeu uma falta. O Porto está pronto, entra no trekking do Chelsea, mas sempre falta no momento da última passagem. Mesmo quando isso funciona, Corona após um bom controle manda bem alto.

No segundo semestre, os portugueses deverão subir. Assim, o FC Porto deu o seu melhor, mas todas as tentativas bateram na meticulosa defesa do Chelsea. O tempo passa e as chances do Porto diminuem. Conceição mudou e um quarto de hora depois do final inseriu Taremi. Tuchel não faz alterações (ele fará praticamente duas quando chegar a hora certa). O atacante iraniano do Porto aparece de cabeça na cara de Mendy. O Chelsea parece estar no controle e os portugueses parecem ter ficado sem energia na última tentativa de ataque. Em recuperação, na transversal de Nanu, T.Aremi executa um chute acima da cabeça tão perfeito quanto impressionanteMindy acompanha a bola na rede com os dois olhos. Há tempo para o salto final do Porto, mas o Chelsea faz melhor. O árbitro apita e manda os Blues para as semifinais da Liga dos Campeões, e o adversário será o vencedor sobre o Liverpool – Real Madrid.