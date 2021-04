Paris Saint-Germain – Bayern de Munique 0-1, boletins: Mbappe é muito rápido para oficiais de linha, Neuer de 8,5

Paris Saint-Germain – Bayern Monaco 0-1

Paris Saint-Germain

Navas 6,5 – No primeiro tempo, ele acenou com a cabeça até o chute de Davis, pois tentou rejeitar o máximo que podia, o que é tão ruim que o primeiro a chegar é Chubu Moting. Então ele se desvia da conclusão de Alaba. No último minuto, ele colocou as luvas na cruz de Sanneh.

Crescer 5,5 – Irreparável defensivamente, a capacidade técnica dos adversários muitas vezes é prejudicada, mas ele tenta acertar em cheio o melhor que pode.

Kimpembe 5 – Ele tem Chubu Moting em sua consciência. Dorme no salto criado pelo show de Keylor Navas, deixando espaço para o dia anterior.

Danilo 6,5 – Ele não é culpado de gol, mas no geral faz um bom jogo. Os cabeçalhos são quase imbatíveis, não iguais aos da primeira mão.

Diallo 6 – Sem vergonha e sem elogios, ele é substituído uma hora depois devido a problemas físicos (a partir de 59 ‘ Packer 5,5 – Ele está feliz por ter marcado em uma virada muito importante, mas quando ele entra em Sani brilha muito mais do que no primeiro tempo).

Jay 6,5 – Comparado com a primeira mão, ele faz o que sabe: tenta quebrar o jogo e tirar a bola dos adversários. Ele o faz discretamente, embora muitas vezes perca a posse.

Paredes 6.5 – Salvá-lo remove as castanhas do fogo no segundo tempo. Ele deve criar a geometria mesmo que não seja difícil quando você tem pessoas desse nível na frente.

Escrito por Mary 7 – Fideo joga um jogo incrível, muitas vezes pulando sobre o cara e tentando chegar ao topo de seus companheiros de equipe anunciados. Bordar e desfrutar.

Neymar 7.5 – Ele é um longo solo, tentando superar Neuer de alguma forma. É uma pena que nunca dê certo, quando o goleiro não chega, cabe aos responsáveis ​​dizer não. De resto, é fofo, muito duvidoso. Às vezes é muito egoísta.

Draxler 6 – Ele é o menos ativo no ataque parisiense, também porque é difícil mandar a bola com outros monstros na frente dele. O governo é mais do que um crime (de 72 ‘kean sv)

Mbappe 7 – Depois de dois minutos, ele imediatamente mostrou qual poderia ser o problema: ele é muito rápido para os adversários, sem falar nos homens de linha que o impedem de fugir para a vitória. Você joga no colégio, mas o objetivo não é preciso.

Pochettino 6,5 – No primeiro tempo, ele mereceu a preferência sem as condições “se” e “mas”. Coloca uma equipe ofensiva para evitar sofrer muito na defesa, em um confronto duplo vale a pena passar o round.

Bavaria mônaco

Novo 8,5 – Sua longa luta contra Neymar sempre vence, com ajuda de postes. Saídas fabulosas no limite da área, sua verdadeira marca. Ele é absolutamente inédito, suas conquistas são inúmeras. Se o Bayern de Munique continua à tona, também é graças a ele.

Título 6 – Draxler em sua ala é o menos ousado, então ele também está tentando algumas incursões em particular nas bolas paradas.

Boateng 6,5 – Você vê oponentes chegando a mil por hora, mas tente manter o equilíbrio para nunca persegui-los.

Hernandez 7,5 – Ele frequentemente tem que lidar com a velocidade do Mbappé e consegue resistir o máximo que pode. Verdadeiro pilar defensivo, é o melhor da sua equipa, à excepção de Neuer.

Davies 6 – Di Maria é um adversário desconfortável e às vezes é esquecido. Por outro lado, não é tão crítico como normalmente é. No entanto, ele entra na ocasião do alvo (de 71 ‘Musiala sv)

Filha 6 – Contratado na função incomum de meio-campista, mesmo sendo um Coringa em todos os aspectos, ele ainda tem facilidade em dar cobertura defensiva e tentar apressar.

Kimish 6.5 – Um homem em todo lugar, para saquear a bola e começar a ação. Um meio-campista moderno e incrivelmente bom nas duas ocasiões.

SANE 6,5 – Brilhante, Diallo muitas vezes fica com pneus perfurados, mas quando Packer entra, ele está em perigo. Imprecisas nas conclusões da região.

Muller 6,5 – Útil, como sempre, decisivo, muitas vezes. A vantagem é gerada a partir de um de seus passes, ele sempre corre o risco de fazer a diferença. Nem sempre é servido perfeitamente.

Coman 5 – Um pouco fugaz quando se trata de detalhes, não tão perigoso se comparado à final do último torneio da Champions League.

Chubu Moting 6,5 – Bom no gol, mas definitivamente não é Lewandowski. O pão, no entanto, vale perfeitamente.

Flick 7 – Ele faz o que pode, com muitas chances se jogar contra o louco do Paris Saint-Germain. No final, ele tentou colocar Javi Martinez no centro do ataque, mas teria sido demais.