“Queremos fazer algo mais, vamos mostrar isso em campo.”

Ascoli Piceno, 1º de maio de 2023 – O técnico da Juventus brilhou após a partida que viu sua equipe vencer em casa. Os três pontos conquistados ao Pisa Eram eles que deveriam conseguir a preservação da categoria com certeza, mas além do objetivo Ascoli Ele foi capaz de correr para um assento qualificadores. Fortalecê-lo será a tarefa a ser cumprida nas últimas partidas contra Gênova, Cosenza e Reggina.

“Era o jogo que queríamos”, disse o treinador Roberto Breda – Parabéns aos meninos. Trouxemos para casa uma vitória que nos dá a certeza da salvação. Agora vamos olhar para frente. São três partidas, vamos pensar em uma de cada vez e tentar recuperar o máximo de pontos possível. Agora vai ser o Gênova, que tem um potencial enorme. Infelizmente não haverá bilheteria Ele não é elegível, mas teremos outras alternativas. Somos muitos em poucos lugares. Alguém marcará mais pontos do que outros e tentaremos ser nós. Agora não precisamos ser complacentes. No futebol, quando você tem chances, você tem que jogar até o fim.

O grupo é grande, todos terão jogos difíceis. Temos de acreditar e querer fazer algo mais, mostrar dentro de campo.” O jogador da partida foi, sem dúvida, o português Pedro Mendes. Seu jogo foi quase perfeito nas duas etapas, e na partida o alvinegro destacou um certo sentimento na frente do gol. Quatro de seus gols foram marcados até agora pelo Ascoli, todos eles cruciais. “Nessa nova posição como meia-atacante, estou melhorando a cada dia – comenta o atacante – e espero fazer cada vez melhor. Esta equipe joga com coração. A atitude e o foco de todos são importantes e o grupo mostra muita generosidade. Adoro esta arena. Os adeptos têm um grande coração como nós “Apesar dos meus golos, são sempre pontos importantes. E agora será a próxima corrida decisiva. Depois dos três pontos contra o Pisa vamos focar-nos no Génova, podemos vencer. Conseguimos a salvação e podemos ir para os playoffs.” Aponte do primeiro em vez David Marsura que foi capaz de remover uma bela pedra com um duplo que efetivamente colocou o sucesso de Ascoli no cofre. “Nessa área do campo sempre consigo expressar todo o meu potencial – afirma o lateral-ofensivo – e o treinador sabe disso. Estou feliz pela equipa. Esta é uma vitória muito importante. Estamos a trabalhar bem, somos um grupo unido e cada um sabe o que tem que fazer. Tiramos o peso de cima de nós.” Essa salvação. Agora não temos que nos contentar com isso. Há um sonho a ser realizado e queremos Acredite nisso.”