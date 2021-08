Futebol e Série A atingem Roma e Bove e Zaleewski Mourinho

São os dois jovens que impressionaram Mourinho neste mês de preparação para o jogo contra a Roma, entre Trigoria e Portugal. Ainda é cedo para dizer se eles permanecerão na seleção durante toda a temporada, mas Eduardo Bove e Nikola Zalowski certamente jogaram, e continuam jogando, suas chances ao máximo. O primeiro, o meio-campista, se beneficiou da ausência de Veretot, da falta (por enquanto) de Xhaka ou de qualquer outra pessoa para ele, do feriado pós-crescente europeu e também da lesão de Villar, e cada vez que ele é questionado, ele é sempre questionou o melhor. Mo percebeu, assim como notou a seriedade e profissionalismo do treinamento, e o colocou em campo, bem como por necessidade, também por opção, preferindo-o a seus companheiros mais experientes como Diawara. Zalewski tinha mais oponentes no ataque, porque os atacantes estavam todos lá desde o primeiro dia, mas apesar disso ele também conseguiu abrir espaço. Como? Aproveitando cada segundo disponível, entrando sempre com a atitude certa e com aquela imaginação que falta a Roma de vez em quando.

Que futuro?

Agora, após a retirada portuguesa, Bento e Mourinho regressarão a Roma e estabelecerão a situação com Morgan de Sanctis (novo após renovação de dois em dois anos). O ex-goleiro é quem cuida dos meninos mais novos, ex Primavera, do time titular, junto com os agentes Diego Tafano (Bov), Busetta e Ferro (Zalowski), a melhor decisão será tomada. Muito dependerá também do mercado de transferências, porque, por um lado, se o treinador gosta mesmo dos rapazes (a pole segundo muitos em Roma poderia ter sido mais aproveitada pelo Fonseca no ano passado), por outro lado, há uma precisa deixá-los jogar. Ambos recebem solicitações das empresas A e B e, aos 19 anos, podem avaliar todas as soluções com tranquilidade. Enquanto isso, ele não estava realmente lá: os genoveses queriam ambos, e especialmente Bov, nas negociações de Shumorodov, mas Roma se opôs e não permitiu que nenhum deles partisse. Atualmente, as duas joias nas quais Alberto de Rossi trabalhou não entram bem em contato com sua equipe de primavera, enquanto Darbo está menos disponível. Nos próximos dias, após a cúpula do Trigoria, será entendido se ele será assim durante toda a temporada ou se ele terá a oportunidade de ir jogar em outro lugar para ganhar experiência.