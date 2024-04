“GP24 é a melhor opção para mim. Esta manhã a pista estava inaceitável.” Bagnaia revela o que precisa ser melhorado com a Ducati

Ducatis não decepciona mais uma vez Essam Portimão, nas eliminatórias preliminares para o Grande Prémio de Portugal, Enea Bastianini fez o melhor tempo, entrando assim no Q2. Amanhã participarão com o piloto de Rimini na partida entre outros Marc Marquez, já primeiro no FP1, a citação Aprilia com Maverick Vinales e KTM com Jack Miller e Brad Benderainda Marco Pizzicchi, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, VIII na pág.

MotoGP, Portugal Pré-qualificação: Bastianini de volta à liderança, Pico nas sombras

E numa pista melhorada se pensarmos no que vimos durante uma manhã caracterizada por um asfalto traiçoeiro devido às consequências da chuva que caiu durante a noite, Bastianini vira a página face ao ano passado, onde na pista portuguesa sofreu o seu primeiro lesão de 2023, e sua sessão termina aí. 1.38:057, à frente de Miller por 118 milésimos e Márquez por 153 milésimos.. A diferença entre Bagnaia e o seu colega é de 484 milésimos.

Bastianini confirmou na Sky Sports o fato de que já faz “algum tempo” desde que ele terminou em primeiro em um único dia no fim de semana. Admitiu que houve algumas dificuldades no início, “com os mesmos problemas que o Qatar sofre”, referindo-se ao declínio de força na corrida anterior de Losail. “Mas nós trabalhamos nisso, E pelo menos no contra-relógio, tive alguns bons sentimentos. No entanto, ainda há trabalho a ser feito para melhorar a forma como me sinto em relação à moto em condições leves de corrida. Lutei nesse caminho para ser competitivo no passado. Mas é apenas sexta-feira e no MotoGP nunca é preciso baixar a guarda.”

“A Ducati GP24 está melhor que no ano passado”

O piloto relembrou os problemas com a pista suja pela manhã, depois explicou que foi difícil trabalhar no acerto nessas condições. “Mas a GP24 me dá muito mais confiança nas curvas do que a moto de 2023, e nesse aspecto posso ser muito competitivo. Além disso, Marc Márquez está a ter um bom desempenho no circuito algarvio e parece ter algo mais, uma referência nas saídas de curva.” Por fim, Bastianini afirmou que deu o seu melhor nos testes de pré-época, revelando: “O novo freio motor do GP24 é mais adequado ao meu estilo de direção.”

“As condições da pista pela manhã eram quase inaceitáveis.”

Depois destacou: “No início da segunda sessão enfrentamos alguns problemas, mas à medida que a pista foi evoluindo melhoramos. Fizemos algumas alterações nas configurações do carro e nos freios motor, melhorando assim todo o pacoteEm seguida, selecione Bastianini.As condições da pista nos primeiros treinos livres eram quase inaceitáveis”, sendo a situação “realmente muito perigosa”.“Mas se não tivéssemos mudado de rumo, teria continuado assim. Trabalhávamos principalmente como limpadores de rua. Mas tínhamos que nos transformar, mesmo que as condições fossem extremas.”

Bagnaia: “Fizemos algo errado apesar de termos conseguido o segundo trimestre. Vamos resolver isso amanhã.”

Por sua vez, o seu colega Bagnaia, apesar de estar nas regiões inferiores dos dez primeiros, entrou na segunda divisão (e claramente Transversalmente em alguma curva) Ele manifestou sua satisfação, explicando que hoje não enfrentou muitas dificuldades. “Estamos trabalhando constantemente – disse ele – E o GP24 precisa de algo diferente nesta pista. Não foi fácil porque o asfalto só ficou limpo depois de um tempo Não sabíamos para onde ir. “Então tomamos o caminho errado e voltaremos amanhã para fazer as correções.”

Ele continuou: “Mas o importante é que entramos entre os dez primeiros. Identificamos o caminho a seguir, estou feliz com isso e tenho certeza que amanhã seremos rápidos imediatamente.

Pico concluiu então dizendo: “A Ena fez um ótimo trabalho, indo forte desde o início. Ele seguiu um caminho que funcionou melhor, enquanto nós escolhemos uma nova direção que não funcionou tão bem. Amanhã descarregaremos mais a frente, E as coisas vão melhorar. “Este é um circuito com curvas rápidas e muitas subidas e descidas, uma mistura entre Mugello e Sachsenring”.

MotoGP, GP de Portugal: todas as informações sobre os horários e como assisti-los na TV e transmissão ao vivo