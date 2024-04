Empoli-Torino 3-2, Juric: “Fizemos uma grande partida, foi o destino”

Após o jogo de 3 a 2 entre Empoli e Torino, o técnico do Torino, Ivan Juric, falou aos microfones Esportes celestes Para comentar a partida. Abaixo estão suas declarações.

Os erros no ataque, ou seja, os gols não alcançados, têm mais peso ou os erros na defesa? “Nunca tínhamos jogado tão bem em Empoli e criámos muitas oportunidades de golo. Mas cometemos muitos erros. Conceber um gol a partir de um erro lateral, depois de um contra-ataque, depois aquela coisa no final… parecia o destino. Mas a equipe jogou um ótimo futebol, jogou bem contra o Empoli, que estava bem antes de nós, teve um desempenho muito melhor contra nós do que nas outras partidas.“.