No fim de semana Guerini e Prusac vão competir em Portugal | Esportes

A etapa Oeiras Ecorally Portugal, quinta etapa do Campeonato Mundial de Carros Elétricos da FIA, acontece de amanhã a domingo. Começando no número 2 está o piloto da Kia e Niro de Sansepolcro, Guido Guerini, emparelhado com o polaco Artur Prusak.

A equipa que representa a equipa italiana “Autotest Motorsport-Io Vivo in Toscana” ocupa atualmente o segundo lugar da classificação geral, 5 pontos atrás do atual campeão, o checo Michal Czarski e Jakub Nabilik (Hyundai Kona), que largará com o número 1, enquanto os 3 acamparão em ambos os lados do búlgaro Dedkov Pavlov (Kia e Nero).

Também entre as 35 tripulações concorrentes estão os anfitriões Serrano-Berardo (Kia EV6) e Moraes-Coutinho (Hyundai Ioniq), e os espanhóis Conde-Sergnez (Kia EV6), Perez-Herrera (Hyundai Kona) e Sergnez-Bermudez (Toyota BZ4X). E Fernandez Fernandez (Opel Corsa E), os belgas Deschamps Noirhomme (Volkswagen ID4), o romeno Mestre Sucarisiu (Renault Megane ETech).

A prova, que decorrerá como habitualmente em provas especiais de regularidade desportiva, cujos resultados serão conjugados com o desempenho de eficiência energética, constitui a primeira de duas provas em solo português: dentro de três semanas a “Ecoally dos Açores”.