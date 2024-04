Vengegard e Evenepoel, turnê de despedida? Então, um outono arruína uma ótima temporada de ciclismo

a Clavícula Várias costelas quebradas, uma contusão pulmonar e… PneumotóraxOu a presença de ar no espaço pleural, levando ao colapso parcial ou total do pulmão. Desembarque Jonas Vingguard Na quarta etapa Passeio pelo País Basco Os perigos de mudar a temporada de ciclismo. Vencedor no final Duas viagens pela França Ele começou 2024 forte assumindo o controle Gran Caminho E a Tirreno mar Adriático: Apareceu em Espanha com a ambição de vencer a terceira etapa da prova do ano. Tudo em preparação para o Tour de France, onde almejava o terceiro selo consecutivo. mas agora tudo mudou. A lesão do dinamarquês se soma à lesão dele Remco Evenpollcorre o risco de virar a mesa no Grand Boucle e, de forma mais geral, em… Ele destrói a temporada Foi anunciado incrível.

Se você está sentindo falta dos clássicos da primavera Wout van Aertque quebrou o esterno, a clavícula e várias costelas no cruzamento de Flandres, abrindo caminho para Matthew van der PoelE agora quem paga as consequências da queda são aqueles grande Voltas. Vingeard estará fora Pelo menos 10 semanas. Evenepoel, que sofreu uma fratura na clavícula e na omoplata direita, dois Meses. Ambos, salvo imprevistos, estarão na largada do Tour de France no dia 29 de junho, mas temos que entender Sob algumas circunstâncias. Quem pode se beneficiar com isso? Tadej Pogácar. Nos primeiros nove dias de corrida de 2024, o esloveno venceu cinco vezes e subiu ao pódio em sete ocasiões. Este ano ele planeja tentar isso Giro d'Italia – rodada dupla FrançaQue está faltando desde 1998, quando ele conseguiu Marco Pantani. Se Pogacar estiver na corrida rosa não enfrentará grandes obstáculos exceto o veterano Geraint Tomás Mesmo antes do terrível acidente no País Basco, o mesmo não se podia dizer do Tour de France. Além do esloveno, Vingegaard, Evenepoel e registrados em Grand Boucle verstas Roglic, os quatro pilotos mais fortes do momento em corridas por etapas. O espetáculo parecia certo, mas o que aconteceu na Volta ao País Basco poderia tirar da disputa dois dos mais temidos competidores. O próprio Roglic esteve envolvido no acidente, mas felizmente não sofreu nenhuma fratura.

também Passeio na Itália Você pode perder o protagonista anunciado, Van Aert. O belga corre o risco de não se recuperar a tempo de deixar Venaria Reale no dia 4 de maio. Foi ele mesmo quem disse isso Visma | Alugue uma bicicletaSua equipe, indicando que a participação de Van Aert é incerta. Golpe para a corrida rosa. 2024 também é Ano olímpico Um teste online para os Jogos de Paris é altamente aguardado. A corrida está marcada para 3 de agosto Pode ser a etapa mais bonita da temporada. Todos os ciclistas mencionados poderão participar, mas também permanecem dúvidas quanto à sua condição física.

parceiro eu Desenvolvimentos tecnológicos Seja de bicicleta ou treinando, os corredores de hoje viajam para… Velocidade muito alto. Todos querem permanecer nas primeiras posições, portanto, a queda está ao virar da esquina. Ele disse isso também Van der Poel: “Nós próprios corremos riscos e esse é o maior problema – confirmou o recente vencedor da Volta à Flandres – a velocidade é muito elevada e com as relações e mudanças agora podes pedalar mesmo que estejas a caminhar A uma velocidade de 70 km/h. As roupas nos protegem pouco em certas velocidades. Nunca teremos 100% de certeza.” Em suma, esta pode não ser a última vez que testemunhamos incidentes graves como o que ocorreu na quinta-feira, 4 de abril, na Volta ao País Basco. Mas uma coisa é certa: o que deve ser um Temporada incrível Com grandes campeões competindo em corridas clássicas, como o Giro d'Italia, o Tour de France e os Jogos Olímpicos, esta poderá transformar-se numa corrida vintage. sem emoção.